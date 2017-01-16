 رئيس هيئات الأمر بالمعروف يدشن النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية للرئاسة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

رئيس هيئات الأمر بالمعروف يدشن النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية للرئاسة

رئيس هيئات الأمر بالمعروف يدشن النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية للرئاسة
فيفاء اون لاين ـ الرياض

دشن معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أمس النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية الداخلية لمنسوبي الرئاسة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالوزارة.
واستمع معاليه لشرح مفصَّل عن الخدمات التي تقدمها البوابة، وما تميزت به عن السابقة من تطوير وأنظمة حديثة، تواكب تطورات التقنية وتمنح المستخدم سهولة في عرض المعلومة وتدعم الأجهزة الكفية، إضافة إلى التحكم بعرض المحتوى، وتقديم منتج يسهم في تسريع عجلة العمل وتسهيل التعامل مع التطبيقات الإلكترونية من خلال الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها البوابة لموظفي الرئاسة.
وأبان معاليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول للحكومة الإلكترونية.

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