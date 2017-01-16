 براعم فريق نماء التطوعي النسائي يزور مجمع الحكمي الطبي   | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

براعم فريق نماء التطوعي النسائي يزور مجمع الحكمي الطبي  

براعم فريق نماء التطوعي النسائي يزور مجمع الحكمي الطبي  
فيفاء أون لاين - نوال الفيفي

قام فريق براعم نماء التطوعي النسائي بالكربوس أمس الاحد 1438/4/17بزيارة لمجمع الحكمي الطبي بجازان .
بقيادة الأستاذة فضة وذلك لتعرف على المجمع والأقسام الموجودة به وأثناء الزيارة تجول الفريق داخل المجمع وتعرفوا على الأقسام والأجهزة الطبية  وكيفية استخدامها .

وعبر الفريق عن شكره وتقديره لإدارة المجمع ، لما لمسوه من حفاوة وترحيب ، وتعاونهم ودعمهم لبرامج فريق التطوعي .

وفي ختام الزيارة قدمت قائدة فريق نماء التطوعي النسائي الأستاذه فضه شكرها لمنسوبي المجمع على دعمهم ورعايتهم لبرامج فريقنا التطوعي وخصت بالشكر الأستاذ وليد محمد الشريف وكل منسوبي المجمع على حسن الضيافة والاهتمام .

 

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