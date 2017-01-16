 أول دعم لباكورة سحوبات حضور فعاليات احتفالات أبها  | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م 

أول دعم لباكورة سحوبات حضور فعاليات احتفالات أبها 

أول دعم لباكورة سحوبات حضور فعاليات احتفالات أبها 
فيفاء أون لاين ـ أبها

قدمت شركة الحاج حسين علي رضا سيارتين لتكون أول الدعم ضمن باكورة السحوبات المقدمة للحضور في فعاليات احتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية لهذا العام.

وتسلم نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة مفتاح السيارتين من مندوب الشركة ظهر اليوم بساحة المفتاحة الخارجية، مثمنا هذا الدعم، مناديا كافة رجال الأعمال والقطاع الخاص بالتفاعل مع دعوة سمو أمير المنطقة لهم بالدعم والمشاركة لإظهار هذه المناسبة الوطنية بالشكل اللائق .

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