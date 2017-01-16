مدني فيفاء يتفقد مقر مبنى المحافظة

قام الدفاع المدني في فيفاء صباح اليوم الاثنين الموافق 4/18 بزيارة تعريفية للفرق وكذلك تفتيشية عن وسائل السلامة بمبنى مقر المحافظة للتأكد من توفر وسائل السلامة بما فيها فعالية مخارج الطوارئ وضمان عمل طفايات الحريق ووسائل السلامة الأخرى.

وكان في استقبالهم محافظ فيفاء الأستاذ محمد بن عبدالله الغزي حيث استمع من مدير إدارة الدفاع المدني الرائد سلمان حسين الفيفي على اختصاصات الدفاع المدني واشتراطات السلامة وأهمية القيام بالجولات التفتيشية وأثرها الكبير في التقليل من الحوادث وأن هذا التفتيش يأتي ضمن الجوالات التي تقوم بها إدارة الدفاع المدني والسلامة على المنشآت لتفقد وسائل ومتطلبات السلامة وكذلك تعتبر تعريفية وتدريبية للفرق .

وثمن محافظ فيفاء هذه الجهود المستمرة من الدفاع المدني وأكد على استمرار تكثيف مثل هذه الجولات التفتيشية والتعريفية لتحقيق الأهداف التي من أجلها أوجدت تلك الحملات .

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