 المالكي إلى رتبة رائد | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

المالكي إلى رتبة رائد

المالكي إلى رتبة رائد
فياء أون لاين ـ عسير

صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب / محمد بن حسين المالكي بـشرطة منطقة عسير- شرطة محافظة خميس مشيط إلى رتبة رائد ..

وقام سعادة اللواء / صالح سليمان القرزعي مدير شرطة منطقة عسير بتعليق الرتبة الجديدة له مباركا له هذه الثقة ومتمنيا له ولكافة زملائه التوفيق..
من جانبه قال الرائد محمد المالكي : أسأل ألله أن تكون هذه الترقية عونا لي على خدمة ديني ومليكي ووطني
وتلقى المالكي تهاني وتبريكات الأهل والأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة
“فيفاء أون لاين ” تتقدم للرائد المالكي بأجمل التهاني متمنين له كل التوفيق .

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