المالكي إلى رتبة رائد

صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب / محمد بن حسين المالكي بـشرطة منطقة عسير- شرطة محافظة خميس مشيط إلى رتبة رائد ..

وقام سعادة اللواء / صالح سليمان القرزعي مدير شرطة منطقة عسير بتعليق الرتبة الجديدة له مباركا له هذه الثقة ومتمنيا له ولكافة زملائه التوفيق..

من جانبه قال الرائد محمد المالكي : أسأل ألله أن تكون هذه الترقية عونا لي على خدمة ديني ومليكي ووطني

وتلقى المالكي تهاني وتبريكات الأهل والأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة

“فيفاء أون لاين ” تتقدم للرائد المالكي بأجمل التهاني متمنين له كل التوفيق .