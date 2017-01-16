 عيسى بن مسدف إلى رتبة ملازم أول | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

عيسى بن مسدف إلى رتبة ملازم أول

عيسى بن مسدف إلى رتبة ملازم أول
فيفاء أن لاين ـ جازان
قلد نائب مدير شرطة جازان  اللواء ناصر بن سعيد القحطاني  الملازم أول/ عيسى بن مسدف الضيف من منسوبي شرطة بيش رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبه ملازم أول .
وقد بادله التهنئة والشكر وطالبه بمزيد من الجد والاجتهاد ، و أن تكون هذه الترقية حافزا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
من جهته أعرب الملازم أول / عيسى بن مسدف الضيف عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية ، سائلاً الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية عونا على الطاعة و حافزاً له على أداء عمله لخدمة المليك و الوطن والمواطنين .
طاقم فبفاء أون لاين يتقدموا بأحر التهاني والأمنيات للملازم عيسى ، متمنين له التوفيق .

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