عيسى بن مسدف إلى رتبة ملازم أول

قلد نائب مدير شرطة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني الملازم أول/ عيسى بن مسدف الضيف من منسوبي شرطة بيش رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبه ملازم أول .

وقد بادله التهنئة والشكر وطالبه بمزيد من الجد والاجتهاد ، و أن تكون هذه الترقية حافزا لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته أعرب الملازم أول / عيسى بن مسدف الضيف عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية ، سائلاً الله العلي القدير أن تكون هذه الترقية عونا على الطاعة و حافزاً له على أداء عمله لخدمة المليك و الوطن والمواطنين .

طاقم فبفاء أون لاين يتقدموا بأحر التهاني والأمنيات للملازم عيسى ، متمنين له التوفيق .