مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية يتفقد سير الأختبارات

تفقد مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ضيف الله بن علي الحازمي مدرسة جخيرة الابتدائية والمتوسطة أمس, وذلك لمتابعة سير اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437- 1438هـ .

واطـلع الحازمي خلال الزيارة على جداول الاختبارات ومتابعة السجلات واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب التأكد من تهيئة الجو الملائم للطلاب والطالبات والاطمئنان على وضعهم داخل القاعات، واختتمت الزيارات بالتأكيد على المدارس بضرورة رصد النتائج وفق نظام نور لإخراجها بكل دقة وفي مواعيدها المحددة في جداول الاختبارات.

تأتي الزيارة ضمن برنامج الجولات الميدانية الذي نفذته الإدارة مع بدء الاختبارات, حيث شارك أكثر من 200 مشرفين تربويين ومشرفات تربويات من منسوبي ومنسوبات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم التابعة لتعليم صبيا في زيارات ميدانية لأكثر من 200 مدرسة لمتابعة سير الاختبارات في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

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