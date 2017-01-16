تدشين الأشعة الرقمية بمراكز جازان الصحيه

دشنت الادارة المساعدة للخدمات الطبية ممثلة بإدارة الأشعة والخدمات التطبيقية بصحة جازان يوم الاربعاء الموافق 13/4/1438 هـ

نقطة البدأ في التحول الرقمي للتصوير الإشعاعي بالمراكز الصحية بصحة جازان .

حيث كانت البداية بالمركز الصحي الجنوبي بأبوعريش ، وبالتعاون مع مدير إدارة الأشعة والخدمات التطبيقية الأخصائي / محمد بن احمد حرب، تم تزويد المركز بجهاز تحميض جاف رقمي وطابعة أفلام صور أشعة رقمية ليزر حديثة .

وبهذا يتم إعلان البدأ بعمل الأشعة للمرضى بالمراكز الصحية بالنظام الرقمي الحديث بدلاً من الطريقة القديمة لتحميض صور الاشعة بالمحاليل الكيميائية.

وبذلك يكون المركز الصحي الجنوبي بأبوعريش أول مركز صحي يتم تحويله وعمل الأشعة به بنظام التصوير الإشعاعي الرقمي الحديث .