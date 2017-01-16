مستشفى بني مالك العام يقيم دورة تدريبية عن مهارات التعامل مع المرضى

نظم مستشفى بني مالك العام ممثلاً في إدارة التدريب و التعليم أمس الأحد الموافق 17/4/1438 دورة تدريبية بعنوان ( مهارات التواصل مع المرضى )

وقد تم تقديم الدورة من قبل مدير مستشفى بني مالك العام .اخصائي محمد بن ابراهيم الغالبي

و بحضور المدراء المناوبين و رؤساء الأقسام الطبية و الإدارية وجميع موظفي الاستقبال بالمستشفى ، و ذلك بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى .

حيث تأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية المتتالية التي يقيمها مستشفى بني مالك العام بهدف تطوير و صقل كفاءة العاملين في كافة التخصصات و الأقسام و كذلك رفع و تخفيف معاناة المرضى و تقديم أفضل خدمة طبية بأسلوب علمي متميز . و تناولت الدورة عدد من المحاور تعريفيه و توعوية أشتملت على تعريف الإتصال الفعال ، و كيفية التعامل مع الآخرين ، إضافة إلى لغة الجسد في مهارات التواصل ، و مقياس العلاقات الإنسانية ، إلى جانب مقياس الذكاء الاجتماعي ، و قواعد ثابتة في فن التعامل .