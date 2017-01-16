 مستشفى بني مالك العام يقيم دورة تدريبية عن مهارات التعامل مع المرضى | فيفاء أون لاين
الاثنين, 18 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 16 يناير 2017 ميلاديا

مستشفى بني مالك العام يقيم دورة تدريبية عن مهارات التعامل مع المرضى

مستشفى بني مالك العام يقيم دورة تدريبية عن مهارات التعامل مع المرضى
الداير _ احمد يحيى الفيفي

نظم مستشفى بني مالك العام ممثلاً في إدارة التدريب و التعليم أمس الأحد الموافق 17/4/1438 دورة تدريبية بعنوان ( مهارات التواصل مع المرضى )

وقد تم تقديم الدورة من قبل مدير مستشفى بني مالك العام .اخصائي محمد بن ابراهيم الغالبي
و بحضور المدراء المناوبين و رؤساء الأقسام الطبية و الإدارية وجميع موظفي الاستقبال بالمستشفى ، و ذلك بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى .

حيث تأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية المتتالية التي يقيمها مستشفى بني مالك العام بهدف تطوير و صقل كفاءة العاملين في كافة التخصصات و الأقسام و كذلك رفع و تخفيف معاناة المرضى و تقديم أفضل خدمة طبية بأسلوب علمي متميز . و تناولت الدورة عدد من المحاور تعريفيه       و توعوية أشتملت على تعريف الإتصال الفعال ، و كيفية التعامل مع الآخرين ، إضافة إلى لغة الجسد في مهارات التواصل ، و مقياس العلاقات الإنسانية ، إلى جانب مقياس الذكاء الاجتماعي ، و قواعد ثابتة في فن التعامل .

 

 

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