في عمليه معقده إستئصال ورم من منطقة حرجة بالبطن بجوار الشريان الأورطي

راجعت مريضة في الأربعين من عمرها عيادة الدكتور / أنورتوفيق أستشاري الجراحة العامة بالمستشفي السعودي الالماني بعسير حيث كانت تعاني من إنتفاخ وآلام متكررة بالبطن وميل للقئ أحياناً منذ أكثر من ثلاثة أشهر وبعد الفحص السريري وإجراء الأشعات والفحوصات اللازمه تبين وجود ورم يمتد من جذور الأمعاء الدقيقة بجوار الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي.

وكان قد تم تشخيص الحالة قبل ذلك بمستشفي آخر لكن لخطورة مكان الورم تم تحويل المريضة إلي المستشفي السعودي الألماني بعسير حيث قام د. أنور توفيق أستشاري الجراحة العامة بمساعدة الفريق الطبي المصاحب له بإجراء جراحة دقيقه لإستئصال الورم في وقت قياسي لايتعدي الساعتين.

وبحمد الله تم إستئصال الورم بالكامل مع جزء من الأمعاء مع المحافظة علي جميع أعضاء المريضة المجاورة للورم مثل الشريان الأورطي والوريد الأجوف السفلي والأثني عشر والبكرياس ؛ وخرجت المريضة من المستشفي بعد أن تحسنت حالتها الصحية تماما وأختفت الأعراض التى كانت تعاني منها قبل إجراء الجراحة .