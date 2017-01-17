دار الملاحظة بجازان بالتعاون مع جمعية “واعي” تختتم دورة تدريبية في الكهرباء والتبريد

اختتمت دار الملاحظة الاجتماعية بجازان دوره تدريبيه تحت مسمى برنامج (حياة جديدة ) لرعاية الأحداث وذلك في (الكهرباء والتبريد) بالتعاون مع جمعية ” واعي ” للتوعية والتأهيل الاجتماعي بمنطقة جازان وبتدريب من قبل المعهد الثانوي الصناعي بجازان وبدعم من بنك الجزيره .

وذلك بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنميه الإجتماعية بمنطقة جازان للرعايه ومدير دار الملاحظة الإجتماعية بجازان المكلف الأخصائي الإجتماعي / خالد محمد معافا ، والمدير التنفيذي لجمعية ” واعي ” جازان الدكتور / محمد النهاري ، والمهندس / محمد بهكلي من المعهد الثانوي الصناعي بجازان ، ورئيس المجموعه الإجتماعيه ببنك الجزيره الدكتور / فهد العليان ، وعدد من المسؤولين .

ويهدف البرنامج إلى اعادة تأهيل الأحداث ودمجهم في المجتمع والمشاركة فيها بفاعلية وإيجابية حيث أستمر البرنامج لمدة شهر ونصف، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، يهدف إلى تأهيل 50 نزيلاً .

ونوه مدير الدار خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بالجهود الايجابية من قبل جمعية واعي والمعهد الثانوي الصناعي وأيضاً لبنك الجزيره على الشراكه بهذا المشروع الإجتماعي الذي يهدف إلى دعم ورعاية أبنائنا الأحداث عن طريق أنشطة الدار وتسخير جميع الإمكانيات التي من شأنها أداء الرسالة الإجتماعية للمشمولين .

وأوضح رئيس القسم الإجتماعي ومنسق البرامج والأنشطة بالدار الباحث الإجتماعي / عبدالله الأمير أن إدارة الدار حصلت على دعم كبير من الوزارة لتنفيذ عدة أنشطة ترفيهية وتعليمية وتربوية وتدريبيه ونحوها وهذا البرنامج أحد البرامج المدرجه في خطة البرامج والأنشطة لعام 1438هـ .

وفي ختام الحفل سلم سعادة مدير الدار الجهات المتعاونة الشهادات التقديرية وايضاً لبعض النزلاء المتدربين الجوائز التقديرية والتشجيعية نظير تميزهم .

Share on: whatsapp