 القسم النسائي لبلدية صبيا يستقبل مكتب الإشراف التربوي | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

القسم النسائي لبلدية صبيا يستقبل مكتب الإشراف التربوي

القسم النسائي لبلدية صبيا يستقبل مكتب الإشراف التربوي
صبيا - فيفاء أون لاين

ضمن الشراكة المجتمعية بين بلدية صبيا ومكتب الإشراف التربوي لتعليم إدارة صبيا، استقبل القسم النسائي لبلدية المحافظة صباح أمس ، في زيارة قام بها مكتب الإشراف بتمثيل من مساعدة مدير شؤون الموظفين حنان مطري ويرافقها كلٌ من الأستاذة فاطمة منقري وقروشة علي، وذلك للاطلاع على أهم الأعمال والخطط التي نفذها القسم النسائي على خلفية البرنامج التوعوي ” خليها نظيفة”، الذي أطلقته البلدية من العام الماضي واستهدفت فيه ضمن خطتها التنفيذية، عدد من مدارس وروضات المحافظة بتوجيهات من رئيسها المهندس مشهور قاسم الشماخي، والذي هدف إلى التوعية بالنظافة العامة وتعريف المجتمع بالدور الذي تقوم به بلدية المحافظة، وإشراك شرائحه المختلفة للعمل يد بيد مع القطاع العام للمساهمة في رفع مستواها لما يأمله الجميع.

 

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