بلدية صبيا تواصل تنفيذ مشاريع إصلاح ورصف وردم بعض شوارع المدينة

في إطار استكمال سلسلة المشاريع التي تعنى بخدمة الشوارع والأرصفة وتحسين وحماية البيئة لمدينة صبيا، تواصل بلدية المحافظة تنفيذ مشروع إصلاح ورصف لعدد من شوارع المدينة، إضافة لردم الحفر والمستنقعات، وقد شملت تلك الأعمال حتى الآن شارع الملك عبد العزيز تقاطع الباحر، وبعض الحفريات على طريق حلة مشاري. واستكمال الرصف بشارع الأمير متعب من الجهة الشرقية وردم الانهيارات بشارع الأمير ناصر.

من جهته بين رئيس بلدية صبيا المهندس مشهور قاسم الشماخي، أن هذه المشاريع سوف تستمر البلدية في تنفيذها على مستوى المدينة والقرى، بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات لسكان المحافظة إضافة لتحسين وحماية البيئة، مضيفا أن هذه الأعمال تنفذ وفق أولويات مجدولة تهدف لتغطية الإحتياج تبعا لأهمية مواقع العمل.

كما وتأتي هذه المشاريع لتواكب الحركة التنموية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة في ظل الرعاية والمتابعة الحثيثة، من الجهات المختصة والمشرفة على جاهزية إنجاز المشاريع التي تخدم سكان منطقة جازان.