الأحوال المدنية تدفع إيجار مبناها في الداير منذ عامين دون تشغيله

ما زال أكثر من 90 ألف نسمة ينتظرون منذ أكثر من سنتين أن يشرع مبنى الأحوال المدنية المستأجر في الداير أبوابه لإنهاء معاملاتهم، والحد من معاناتهم، التي يتكبدونها يوميا ذهابا وإيابا لأكثر من 90 كيلومترا لأقرب فرع أحوال مدنية إليهم في محافظة صبيا.

محاولات لعدم فتح الفرع

كان أهالي الداير قد استبشروا خيرا بعدما استأجرت وكالة الأحوال المدنية قبل سنتين مبنى لافتتاح فرع لها، وتواترت الأنباء حينها، بأنه سيبدأ العمل به قريبا لخدمة أهالي المحافظة.

وكشف عضو المجلس المحلي بمحافظة الداير جبران حسن المالكي لـ”الوطن” أنه بعد أن تم استئجار المبنى لأكثر من سنتين، فإن هناك محاولات لعدم فتحه، مستغربا من أن تتم تلك المحاولات دون علم مسؤولي المحافظة وأخذ مرئياتهم.

عناء السفر

تساءل المواطن محمد السعيدي: هل يعقل أن يتم استئجار مبنى لمدة تزيد على سنتين لفرع الأحوال المدنية بمحافظة الداير ولم يتم افتتاحه حتى الآن. كما تساءل توفيق المالكي: لماذا لا يتم فتح فرع للأحوال المدنية في محافظة منبسطة تتوسطها عدة جبال شاهقة؟ ألا يكفي الأهالي عناء السفر إلى جازان والمحافظات المجاورة لإنهاء معاملاتهم؟ وشدد ناجع التليدي على أن هذه المحافظة الجبلية الوعرة التي تفتقر للطرق المعبدة والكثير من الخدمات، أحوج من غيرها لفتح فرع للأحوال المدنية فيها.

وكان مدير عام الأحوال المدينة بمنطقة جازان يحيى بن علي الحكمي قد أكد في وقت سابق على توسع الأحوال المدنية في منطقة جازان، وذلك لتقديم الخدمات لكافة المواطنين في جميع المحافظات الساحلية والجبلية. وأضاف الحكمي أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية سخرت كافة جهودها لافتتاح الفروع الجديدة، حيث يجري العمل على فروع الدرب، والداير بني مالك، والعيدابي، والعارضة، وأحد المسارحة، وذلك بعد تدشين مبان جديدة لفرعي أبو عريش وصبيا خلال الفترة الماضية، وتجهيزهما بأحدث التقنيات والكوادر البشرية.