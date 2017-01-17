مذكرة تعاون تجمع جامعة الامام واتحاد الرياضات الجوية

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والاتحاد الإتحاد السعودي للرياضات الجوية مذكرة تعاون لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تناسب منسوبي الجامعة، والإتفاق على تنفيذ برنامج مليكي ووطني في القمة بالجامعة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معالي الدكتور الشيخ سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للرياضات الجوية، بحضور الدكتور مبارك بن سويلم السويلم المشرف العام على برنامج مليكي ووطني في القمة والعقيد فهد الزكري مساعد المشرف العام على البرنامج.

وتأتي مذكرة التعاون ضمن اهتمامات الجامعة بالتعاون مع اتحاد الرياضات الجوية في تعزز مفاهيم الولاء لقادة البلاد والحفاظ على الوطن ومكتسباته، وتحقيق أهداف برنامج مليكي ووطني في القمة ” الذي يلتقي مع رؤية الجامعة في هذا المجال .

كما تم الإتفاق على عقد دورات تخصصية في الطيران الرياضي والرياضات الجوية وتنظيم زيارات لمنسوبي الجامعات وطلابها إلى مطار بنبان للرياضات الجوية ، على ان تقوم الجامعة بتنفيذ أنشطة الرياضات الجوية ضمن أنشطة الرياضة وتفعيل مشاكة الطلاب فيها .

وأكد معالي مدير الجامعة أن ولاة الأمر في هذا الوطن المعطاء وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريصون كل الحرص على دعم المناشط النافعة الهادفة التي تسهم في نفع الشباب وحمايتهم من الأفكار الضالة والجماعات المضللة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ علينا الأمن والأمان وأن ينصر جنودنا على عدونا ويكبته عاجلا غير آجل.

فيما أوضح الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للرياضات الجوية أن فتح باب التعاون والتنسيق بين الجامعات والإتحادات الرياضية سيجني فوائد كبيرة لشبابنا ، كون جامعات المملكة تزخر بشباب يرغب في ممارسة جميع أنواع الرياضة، مشيدا بجامعة الإمام ممثلا في معالي الدكتور سليمان أبا الخيل وأنهم سباقين في دعم البرامج الوطنية ، وتعزيز حب ولاة الأمر حفظهم الله .

من جانبه أبدى الدكتور مبارك السويلم المشرف العام على برنامج مليكي ووطني في القمة ، اعتزازهم بتنفيذ برنامج مليكي ووطني في القمة في جامعة الإمام كأول جامعة سعودية ، مشيدا بدور وخبرة الجامعة ومعالي الدكتور سليمان ابا الخيل في حث الشباب على الإعتزاز بولاة الأمر وحب الوطن والحفاظ عليه.