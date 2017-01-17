مدني جازان يعقد دورة تدريبية على وسائل السلامة الشاملة والإطفاء والتفتيش

قامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بعقد دورة تدريبية على وسائل السلامة الشاملة والاطفاء والتفتيش على المنشآت والوقاية بها لضباط وأفراد المنطقة العاملين بأقسام السلامة والتي تستمر لمدة خمسة أيام .

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير العقيد علي وهاس أن الدورة ستشمل شرح نظري وتطبيق عملي مكثف للمتخصصين في مجال السلامة والتي ينفذها نخبة من الضباط المهندسين ومختصين في مجال السلامة .

مشيرا إلى أنه سينفذ خلال الدورة تطبيق متطلبات الكود الخليجي للوقاية من الحريق وكيفية التفتيش في المنشآت وكتابة التقارير ومحاضر ضبط المخالفات وأنظمة ولوائح الدفاع المدني وكيفية التعامل مع المخالفات بالشكل الصحيح .

من جانبه أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي العمري أن مثل هذه الدورات تأتي امتداد لنشر الوعي ومفاهيم السلامة العلمية والتطبيقية وضرورة تطبيق وسائل السلامة والوقاية من الحريق على جميع المنشآت حفاظا على الارواح والممتلكات .

وأشار اللواء العمري إلى أن البرامج التدريبية تأتي من منطلق مهمة الدفاع المدني في القيام بالإجراءات اللازمة التي تكفل بعد الله الحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات العامة .