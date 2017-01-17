إنتحار شاب عشريني في ظروف غامضة بإحدى قرى محافظة ضمد

وضع شاب عشريني حدا لحياته وذلك باﻹنتحار شنقا مساء أمس في ظروف غامضة بمنزل أسرته بقرية القمري التابعة لمحافظة ضمد.

وحسب التفاصيل التي حصلت عليها صحيفة “فيفا أون لاين” من مصادرها الخاصة فأن شرطة محافظة ضمد تلقت بلاغا عن وفاة شاب بمنزل أسرته بقرية القمري في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر أنه فور تلقي البلاغ أنتقل فريق أمني متخصص من شرطة محافظة ضمد برفقة مختصي اﻵدلة الجنائية للموقع ووجد الشاب متدلي بسقف إحدى الغرف وقد فارق الحياة ليتم معاينة الجثمان من قبل الطبيب الشرعي ورفع اﻵثار من مسرح الحادثة.

وبينت المصادر بأنه تم نقل جثمان الشاب للمستشفى وأظهر الكشف المبدئي الذي أجراءه الطبيب الشرعي للحالة عدم وجود أي شبهه جنائية في الحادثة وأن كافة المؤشرات والدلائل تؤكد فرضية إقدام الشاب نفسه على اﻹنتحار ليتم إيداع الجثمان ثلاجة الموتى بالمستشفى.

مؤكدة بأن الجهات الأمنية لازالت تجري تحقيقاتها في الحادثة لمعرفة الدوافع واﻷسباب التي جعلت الشاب ينهي حياته بهذه الطريقة لاسيما وانه لايعاني من أي أمراض او إضطرابات نفسية.