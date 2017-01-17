 فريق اليمن يفوز على بطل النسخة الماضية للبطولة   | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

النيجر تهزم باكستان بـ ( 4 - 0 )

فريق اليمن يفوز على بطل النسخة الماضية للبطولة  

فريق اليمن يفوز على بطل النسخة الماضية للبطولة  
 عمر الشيخ . مكة المكرمة  .              
في اليوم الثالث لبطولة الصداقة للجاليات بمكة المكرمة نيجيريا ٢٠١٧ والمقامة تحت اشراف ورعاية المستشار صالح بن سالم باهويني رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم للتاريخ والإحصاء .
بدأ حامل اللقب فريق الجالية اليمنية الدفاع عن لقبه في مباراته الأولى والتي جمعته بفريق الجالية السورية .
 
الذي أبهر الجميع بمستواه الفني العالي عكس البطولة السابقة وانتهت نتيجة اللقاء بفوز صعب للبطل بهدفين مقابل هدف سجل الجالية اليمنية اللاعبان /  أشرف إبراهيم وحسن العطاس –  وللجالية السورية اللاعب / حمزة سرحان .
 
وفي اللقاء الأول اكتسح فريق جالية النيجر فريق الجالية الباكستانية بأربع أهداف دون مقابل ، تناوب على تسجيلها اللاعبون وهم : أحمد عثمان وابراهيم محمد – بواقع هدف لكل لاعب ، فيما سجل اللاعب / عبد الباري عمر  ( هدفين ) . 
 
كما يلتقي اليوم في المباراة الأولى :
فريق الجالية المصرية مع فريق الجالية التايلاندية  . 
واللقاء الثاني سيكون بين فريق الجالية البرماوية وفريق الجالية المغربية .

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