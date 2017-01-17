فريق اليمن يفوز على بطل النسخة الماضية للبطولة  

في اليوم الثالث لبطولة الصداقة للجاليات بمكة المكرمة نيجيريا ٢٠١٧ والمقامة تحت اشراف ورعاية المستشار صالح بن سالم باهويني رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم للتاريخ والإحصاء .

بدأ حامل اللقب فريق الجالية اليمنية الدفاع عن لقبه في مباراته الأولى والتي جمعته بفريق الجالية السورية .

الذي أبهر الجميع بمستواه الفني العالي عكس البطولة السابقة وانتهت نتيجة اللقاء بفوز صعب للبطل بهدفين مقابل هدف سجل الجالية اليمنية اللاعبان / أشرف إبراهيم وحسن العطاس – وللجالية السورية اللاعب / حمزة سرحان .

وفي اللقاء الأول اكتسح فريق جالية النيجر فريق الجالية الباكستانية بأربع أهداف دون مقابل ، تناوب على تسجيلها اللاعبون وهم : أحمد عثمان وابراهيم محمد – بواقع هدف لكل لاعب ، فيما سجل اللاعب / عبد الباري عمر ( هدفين ) .

كما يلتقي اليوم في المباراة الأولى :

فريق الجالية المصرية مع فريق الجالية التايلاندية .

واللقاء الثاني سيكون بين فريق الجالية البرماوية وفريق الجالية المغربية .