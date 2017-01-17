توزيع الحقيبة المدرسية على الأيتام السوريين في تركيا

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تركيا بتوزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب الأيتام في مناطق اللاجئين السوريين بمدن (اسطنبول- عازي عينتاب – أورفة) والتي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة في تحمل تكاليف الدراسة ودعم الطلاب الأيتام ليواصلوا تحصيلهم العلمي وتشجيعهم في الإقبال على المدارس.

بلغ عدد الحقائب الموزعة (2000) حقيبة تتكون من (2دفتر مدرسي -1دفتر رسم-2 علبة ألوان – ممحاه- مسطرة- مقلمة – أقلام رصاص – براية) وتتم عملية التوزيع عبر جداول وقوائم تشمل أسماء وعناويين وأرقام الطلاب وبياناتهم في عدد من المدارس والجمعيات والهيئات الخيرية.