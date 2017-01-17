“جازان شو”يستقطب الفوتوغرافيين والتشكيلين ويحول الواجهة البحرية للوحة فنية بالـ3D

ضمن برامج وفعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع لهذا العام 1438 جازان الفل مشتى الكل ، الذي سينطلق بتاريخ 28 ربيع الثاني مع بداية اجازةمنتصف العام الدراسي ، يكثف مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع امانة المنطقة والهيئة للعامة للسياحة والتراث الوطني جهودها في تجهيز وتهيئة مواقعالفعاليات بكورنيش جازان الشمالي الذي سيحتضن فعاليات ” جازان شو ” والقرية التراثية والساحة الشعبية وشاطئ الشباب والكورنيش الجنوبي خلفالاستاذ الرياضي.

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني امين عام مجلس التنمية السياحية المهندس رستم بن مقبول الكبيسي ، إن جازان شو سيضم نخبةًمن أعمال الفنانين التشكيليين، والتصوير الفوتوغرافي، اضافة الى المسرح المفتوح والالعاب التفاعلية مع الجمهور كما أضاف أن امانة جازان تقوم حاليًاتهيئة الواجهات البحرية، وتجهيز الحدائق المجاورة للواجهة البحرية لاستقبال السياح

وبين الكبيسي إن فعاليات مهرجان جازان الشتوي ستنطلق في الثامن والعشرون من الشهر الجاري بالفعاليات الدعوية بمسجد خادم الحرمين الشريفين اضافةالى الفعاليات التي ستنطلف بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والقرية التراثية إضافة لخيمة التسوق و الألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان بالكورنيشالشمالي طيلة ايام المهرجان.

وقال الكبيسي ان هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل فعالية الطيران الرياضي بشاطى الشباب، مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكيالأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية وبمتابعة سعادة وكيل إمارة المنطقة نائب رئيس مجلس التنميةالسياحية رئيس اللجنة العليا للمهرجان لتوفير الفعاليات المناسبة الموجهة للسياح وابناء المنطقة خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة.

وأكد امين المنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية أن امانه المنطقة هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاعبها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي «جزيرة المرجان» وعدد من الحدائق لاستقبال السياح إلى جانباستمرار تكثيف أعمال النظافة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة لجعل جازان قبلة السياح خلال اجازة منتصفالعام.