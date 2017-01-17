إحباط تهريب 8500 ذخيرة حية والقبض على 270 متسلل

أحبطت دوريات فرع إدارة المجاهدين بجازان عملية تهريب كمية من الذخيرة الحية وإعداد كبيرة من المتسللين.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع ادارة المجاهدين بجازان خالد عبد الله بن قزيز أن دوريات القطاع الجبلي بالداير رصدت مركبة من نوع شاص موديل 2016 بالموقع المسمى الجانبة بجبال الحشر وبالاشتباه بها تم استيقافها وعند تفتيشها عثر بداخلها على كمية من الذخيرة الحية مخبئة بداخل الرفرف الأمامي الأيمن، مبينا أنه تم التحفظ على قائدها والكميات المضبوطة التي بلغ عددها 8500 طلقة حية لسلاح نوع ساكتون ناري، مشيرا إلى أن الحملة الامنية التي نفذتها دوريات المجاهدين بالداير أسفر عن القبض على 270 متسلل من مختلف الجنسيات خلال 72 ساعة الماضية.

من جانبه أكد مدير عام فرع إدارة المجاهدين بجازان عبد الرحمن المويشير أن الحملات مستمرة في مجابهة من تسول له نفسه العبث بالأمن

وتكثيف الرقابة الأمنية في حدود مسؤولياتنا، وأنه لن تثني التضاريس الجغرافية ووعورة مواقع اختباء المخالفين رجال المجاهدين عن الإطاحة بهم

بتوجيهات مستمره من صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة من سعادة مدير عام المجاهدين د. عبدالله السويد.