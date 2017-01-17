في اليوم الأول من ورش العمل التخصصية أكثر من 50 مشارك من الجهات غير الربحية بمنطقة المدينة المنورة

انطلق مساء يوم الأحد 17 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 15/ يناير 2017 م بمركز الأمير سلطان للمعوقين بالمدينة المنورة أولى ورش العمل التخصصية لمسارات المنح و التي ينظمها فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.

شارك فيها أكثر من 50 ممثلاً للجهات غير الربحية في المنطقة للتعرف عن كثب على آليات الدعم و المسارات المحدثة

والجديدة و لطرح الاستفسارات حول ما يواجهون من صعوبات في التقديم على مسارات المنح المتنوعة .

افتتح اللقاء مدير الفرع الأستاذ علي بن صالح القزلان بالترحيب بالحضور و شكرهم على اهتمامهم في التسجيل و الحضور للفائدة وبين لهم فقرات الورشة لليوم الأول و حرص المؤسسة على تمكين الجهات غير الربحية لدعمهم وفق آليات المسارات بالمؤسسة.

بدأت الفقرة الأولى مع رئيس قسم المشاريع بالفرع الأستاذ فهد بن فرج الاحمدي بعنوان ” مبادرة تطوير إجراءات المنح ” و التي تحدث فيها عن آليات المنح في المؤسسة و التي بدأت منذ عام ١٤٢٩هـ/٢٠٠٩م وفي عام 1435هـ / 2014م عملت المؤسسة على تطوير آلية المنح من خلال مبادرة تطويرية بدأ العمل بها عام 1437هـ/ 2016م و تحدث عن آليات الدعم و المسارات بشكل مفصل وممتع.

تلى ذلك الفقرة الثانية و التي قدمها رئيس قسم المنح الأستاذ محمد حسن بن صالح فرغل و الباحث في القسم الأستاذ عبد الله بن علي القنيدي وكان حول تدريب المشاركين على طريقة التسجيل في مانح كجهات رئيسية أو فرعية.

وجاءت الفقرة الثالثة حول خطوات تقديم المشاريع و طلب الدعم على نظام مانح و التي قدمها الباحث في قسم المنح الأستاذ عبد الله بن علي القنيدي حيث تم عرض خطوات التسجيل بالتفصيل و المرور عليها جميعاً و شرح لكل حقل و مدخلاته و شارك محاسب الفرع الأستاذ عثمان بابكر في شرح الحقول المالية و متطلباتها.

وانتهت الورشة الأولى باستقبال الأسئلة من المشاركين و الرد على تساؤلاتهم و توضيح ما أشكل عليهم في التسجيل كجهات أو التقديم لطلب دعم.

وأوضح مدير الفرع الأستاذ علي بن صالح القزلان أن من أهداف المؤسسة تمكين الجهات لترقى بأنفسها إدارياً و مالياً وليس فقط تقديم الدعم المالي و تطوير آليات الدعم و استحداث بعضها جاء لمصلحة الجهات غير الربحية بالدرجة الأولى بعد دراسة و زيارة مؤسسات مانحة عالمية.