 أكثر من 50 مشارك من الجهات غير الربحية بمنطقة المدينة المنورة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

في اليوم الأول من ورش العمل التخصصية

أكثر من 50 مشارك من الجهات غير الربحية بمنطقة المدينة المنورة

أكثر من 50 مشارك من الجهات غير الربحية بمنطقة المدينة المنورة
مشعل المحلاوي ـ المدينة المنورة

انطلق مساء يوم الأحد 17 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 15/ يناير 2017 م بمركز الأمير سلطان للمعوقين بالمدينة المنورة أولى ورش العمل التخصصية لمسارات المنح و التي ينظمها فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.

 

شارك فيها أكثر من 50 ممثلاً للجهات غير الربحية في المنطقة للتعرف عن كثب على آليات الدعم و المسارات المحدثة

والجديدة و لطرح الاستفسارات حول ما يواجهون من صعوبات في التقديم على مسارات المنح المتنوعة .

 

افتتح اللقاء مدير الفرع الأستاذ علي بن صالح القزلان بالترحيب بالحضور و شكرهم على اهتمامهم في التسجيل و الحضور للفائدة وبين لهم فقرات الورشة لليوم الأول و حرص المؤسسة على تمكين الجهات غير الربحية لدعمهم وفق آليات المسارات بالمؤسسة.

 

بدأت الفقرة الأولى مع رئيس قسم المشاريع بالفرع الأستاذ فهد بن فرج الاحمدي بعنوان ” مبادرة تطوير إجراءات المنح ” و التي تحدث فيها عن آليات المنح في المؤسسة و التي بدأت منذ عام ١٤٢٩هـ/٢٠٠٩م  وفي عام 1435هـ / 2014م عملت المؤسسة على تطوير آلية المنح من خلال مبادرة تطويرية  بدأ العمل بها عام 1437هـ/ 2016م و تحدث عن آليات الدعم و المسارات بشكل مفصل وممتع.

 

تلى ذلك الفقرة الثانية و التي قدمها رئيس قسم المنح الأستاذ محمد حسن بن صالح  فرغل و الباحث في القسم الأستاذ عبد الله بن علي القنيدي وكان حول تدريب المشاركين على طريقة التسجيل في مانح كجهات رئيسية أو فرعية.

 

وجاءت الفقرة الثالثة حول خطوات تقديم المشاريع و طلب الدعم على نظام مانح و التي قدمها  الباحث في قسم المنح الأستاذ عبد الله بن علي القنيدي حيث تم عرض خطوات التسجيل بالتفصيل و المرور عليها جميعاً و شرح لكل حقل و مدخلاته و شارك محاسب الفرع الأستاذ عثمان بابكر في شرح الحقول المالية و متطلباتها.

 

وانتهت الورشة الأولى باستقبال الأسئلة من المشاركين و الرد على تساؤلاتهم و توضيح ما أشكل عليهم في التسجيل كجهات أو التقديم لطلب دعم.

 

وأوضح مدير الفرع الأستاذ علي بن صالح القزلان أن من أهداف المؤسسة تمكين الجهات لترقى بأنفسها إدارياً و مالياً وليس فقط تقديم الدعم المالي و تطوير آليات الدعم و استحداث بعضها جاء لمصلحة الجهات غير الربحية بالدرجة الأولى بعد دراسة و زيارة مؤسسات مانحة عالمية.

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