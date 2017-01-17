بالصور:تقرير مستشفى الملك فهد المركزي بجازان

مستشفى الملك فهد المركزي بجازان هذا المرفق الصحي الهام في المنطقة والذي جعل منه الإعلام المحارب للتنمية بالترصد للأخطاء العارضة شبحا مخيفاً رغم الإمكانيات الهائلة التي يحتويها، والكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية والمميزة في جميع أقسام المستشفى، واعتراف الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه بالعديد من الأقسام فيه، والدعم المستمر واللامحدود الذي يجده من مقام وزارة الصحة.
حاز مؤخراً على العديد من التصنيفات الطبية العالمية وفق معايير الجودة التي يتبعها في الأداء والخدمات الطبية التي يقدمها لمنطقة جازان على وجه الخصوص والمنطقة الجنوبية على وجه العموم من خلال تخصصات نادرة ومهمة يحتاجها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمنطقه.
ولأجل هذا وذاك كان لزاماً علينا تقديم تلك المعلومات المهمة عن العيادات واقسام التنويم والوحدات المستحدثة مؤخراً، أو تلك التي نالها نصيب التطوير والتحديث والتجهيز بأحدث ما توصل له الطب الحديث على مستوى العالم خصوصاً مع الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة حماها الله لقطاع الصحة واهتمامها بتقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن والمقيم بكل تميز واقتدار.
قسم الأشعة ونقطة التحول:
قال رئيس قسم الأشعة بالمستشفى الدكتورعلي كاملي بدءاً نشكر للإعلام هذه البادرة بتسليط الضوء على قسم الأشعة بالشكل الذي يثري المجتمع بالمعلومات التي تهم المريض والمراجع والمواطن بشكل عام.
وأضاف الكاملي: قسم الأشعة إنتقل من مرحلة الغرف السوداء التي توضع فيها الأفلام، وتشخص فيها الأمراض إلى مرحلة متطورة جداً حيث جمعت الأشعة بين التشخيص والعلاج في ذات الوقت، إضافة إلى أنه لم تعد هناك الأفلام التي ترمى بعد الإنتهاء منها، بل أصبح لدينا ما يسمى بالأرشفة الإلكترونية أو ما يسمى “بنظام الباكس” حيث يستطيع الطبيب الوصول للأشعة بأنواعها وفتحها ومشاهدتها، وكذلك قراءة التقارير والفحوصات التي أجريت للمريض حتى عشر سنوات ماضية في ثواني معدودة بمجرد إدخال رقم ملف المريض دون الحاجة للعودة للأفلام القديمة أو التحميض.
تخصصات نادرة وكفاءة عالية:
واستطرد الكاملي: يوجد لدينا العديد من أطباء الأشعة بتخصصات مختلفة، فلدينا تخصص أشعة مخ وأعصاب وأشعة تداخلية بقسميها : الأعصاب والشرايين، والجهاز الهضمي، وكذلك لدينا تخصص أشعة الطب النووي والذي يعد التخصص الوحيد على مستوى مستشفيات منطقة جازان، ومن خلاله يتم حقن المريض بمادة مشعة بعد أن يعمل لها توليد إلكتروني، وتكون تشخيصية وعلاجية، بحيث يتم علاج المريض بالأشعة حال حاجته لذلك، وكذلك يستفاد منها في حالات الأورام التي تحتاج لأخذ عينة بحيث يستطيع الطبيب تحديد مكان العينة والوصول لها بدقة أثناء العملية دون عناء، كذلك من ضمن التخصصات المتوفرة لدينا تخصص أشعة القلب وهذا التخصص تم إستحداثه قبل خمسة أشهر تقريباً.
وقال كاملي: كذلك لدينا تخصص أشعة الأطفال الذي يعد من التخصصات النادرة التي تم توفيرها، وتخصص الأشعة المقطعية للجهاز الهضمي عن طريق الصبغة إما عبرالفم أو من خلال حقنة في الوريد، وتخصص الرنين المغناطيسي لجميع أعضاء الجسم، وكذلك تتوفر بالقسم أشعة الموجات فوق صوتية، وأشعة إكس.
وعلى صعيد توفر أطباء الأشعة في القسم قال كاملي: لدينا أربعة أطباء أشعة منهم إثنين تداخلية، ونحتاج لزيادة هذا العدد حيث أن النقص في كادر أطباء الأشعة يبلغ 50% ، ونلفت النظر هنا إلى أنه تم إبتعاث ثلاثة من قبل المستشفى لدراسة تخصصات دقيقة في الأشعة، وننتظر عودتهم بإذن الله ليكون لهم المكان المميز، وكلهم أصحاب خبرات عالية سواء جهاز هضمي أو قلب وصدر أوأشعة تداخلية.
وأشار الكاملي: إلى أن العمل في قسم الأشعة هو عمل تكاملي محض بين الفنيين والأطباء للوصول لأفضل وأدق النتائج، فكل جهاز يحتاج الفني الذي يعمل على تشغيله وتجهيز المريض ويحتاج الطبيب الذي يشخص ويقرأ الأشعة.
برنامج الزمالة السعودية للأطباء:
وقال الكاملي تم فتح برنامج الزمالة السعودية لأطباء الأشعة بحيث يتم إعداد أخصائيين سعوديين كل سنة في تخصص من تخصصات الأشعة، ليتم تخريجهم كطبيب بورد سعودي.
برنامج هيئة التخصصات الصحية:
كما قال كاملي: تم الإعتراف ب قسم الأشعة ضمن 12 قسم في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان من قبل برنامج الهيئه السعوديه للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات.
جولة في أقسام الأشعة:
الأشعة المقطعية:
إستطرد كاملي الأشعة المقطعية تم توفيرها وفق أحدث الأجهزة التي توصل لها الطب الحديث، ويتم فيها حقن المريض بالصبغة عبر الوريد أو الفم، أو الفلو، وأبرز ما يميز القسم عمله 24 ساعة في حالة الحاجة لعمل الأشعة المقطعية لأي مريض، ويتم خلالها تشخيص المريض بشكل سريع.
أشعة الرنين المغناطيسي:
تم تزويد قسم أشعة الرنين المغناطيسي بأحدث الأجهزة ويتم من خلال هذا النوع من الأشعة تشخيص جسم المريض بدقة متناهية، ولا يتضرر الجسم منها مهما تكررت، وتأخذ 45 دقيقة لتصوير العضو. ويشرف عليها الدكتور حسن عقيلي.
خطر الأشعة على العاملين وجهاز لقياس نسبتها:
الأشعة الأيونية مثل المقطعية والإكس والفلو هذه جميعها فيها أشعة ضارة يتم قياس نسبتها عن طريق جهاز قياس نسبة الإشعاع الذي تعرض له الطبيب أو الفني، فإذا وصل لنسبة معينة تبلغ 3 سيفيرت في السنة فإنه يتم التنبيه للطبيب والفني عن طريق إنذار خطي وإتباع تعليمات معينة، ونمط غذائي معين، وأما المرحلة الثانية فيتم الإيقاف عن التعرض للأشعة حفاظاً على سلامة الفني أو الطبيب.
بعد ذلك إنتقلنا لقسم الأشعة موجات فوق الصوتية حيث يحتوي على أربعة أجهزة حديثة ومتطورة، ثلاثة منها في عيادات قسم الأشعة، وواحد متنقل لقسم التنويم والطوارئ، ويعمل عليه أربع فنيات في تخصص الأشعة فوق الصوتية.
أشعة الطب النووي:
قال كاملي: أشعة الطب النووري تختلف عن باقي الأقسام أن المريض هو المشع فيها بينما البقية المواد هي المشعة، وتبقى الأشعة في جسم الإنسان حسب المادة المحقون بها من ثلاث إلى أربع ساعات.
وقال يحتوي القسم على أحدث الأجهزة على مستوى العالم، وهي على النحو التالي: جهاز جاما مع جهاز أشعة مقطعية، حيث تعمل المقطعية على تصوير دقيق وتشخيص كامل للجسم، والجاما كاميرا توضح فسيولوجية الجسم ووظائف الأعضاء، كذلك لدينا جهاز الجاما كاميرا منفرد، وجهاز قياس كثافة العظم لمرضى هشاشة العظام.
مسؤولي ومراقبي الحماية من الأشعة:
المهندس ماجد راجح مراقب الحماية من الأشعة تحدث عن مهمة المراقب في قسم الطب النووي حيث قال:
المراقب لابد أن يكون مرخص من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لحماية العاملين في القسم والمرضى المراجعين، ويمارس مهمته الرقابية في القسم، إضافة إلى مهمة إستيراد المواد المشعة من الخارج حسب حاجة المرضى
ثم تجهيزها وأخيراً حقنها للمريض.
وأضاف راجح: نقوم كذلك على مراقبة لبس الفني والطبيب لجهاز قياس نسبة الإشعاع، ومراعاة المسافة بين المريض والفني.
بعد ذلك إنتقلنا برفقة المهندس راجح للمعمل الحار وهو المعمل الذي يتم فيه تحضير المواد المشعة بتركيز ونسب معينة، حيث قال راجح: تتم في هذا المعمل عملية تجهيز المواد المشعة والتي يتم حقنها للمريض قبل عمل الأشعة.
وعن توفر المواد المشعة في القسم قال راجح: هناك مواد تأتينا أسبوعيا تستخدم لأغلب الحالات المتكررة في ورودها لقسم الطب النووي، وهناك مواد تطلب حسب حالة المريض مثل الكبسولات، وعلى أي حال فالمواد المشعة لاتتأخر كثيراً حيث تستغرق بين الطلب ووصول المواد من يومين لثلاثة أيام بالتنسيق مع الشركة الموردة.
المواكبة المستمرة لأحدث ماوصل إليه الطب الحديث:
وأضاف راجح: المعمل يمر بمرحلة تحديث وتطوير لمواكبة التطور العالمي في هذه المعامل ويتم تجهيزه بأحدث التجهيزات حالياً، وقد تم خلال تجهيز قسم الطب النووي مراعاة الحالة النفسية للمريض بتنسيق الألوان والصور والمناظر الطبيعية، لأن عادة من يأتي للقسم يكون متخوف منه وفي حالة قلق.
طفرة حديثة مقدرة في تقنيات الأشعة:
خلال الجولة بقسم الطب النووي إلتقينا الدكتور يحيى علي محمد أخصائي أشعة طب نووي وتحدث عن عمل القسم فقال:
بفضل الله تعالى ثم بدعم حكومة المملكة العربية السعودية المنطقة تمر بطفرة مقدرة ومشكورة في توفير التقنيات الطبية الحديثة التي تخدم المريض، ووفرت عليه عناء السفر لخارج المنطقة للحصول على الخدمات الطبية، وأحدد هنا قسم الطب النووي حيث لم يكن متوفر منذ زمن مما إستدعى سفر المرضى لخارج المنطقة للعلاج، والآن الحمدلله تم توفيرها وبأعلى الإمكانيات والتجهيزات المعمول بها عالمياً، ويعتبر هذا القسم الوحيد في منطقة جازان بأكملها.
وأضاف يحيى: من خلال الطب النووي يتم تحديد ما يود الجراح أو الطبيب تحديده على سبيل المثال : في حالات الأورام، والغدد، ووظائف الأعضاء في الجسم، ويتم تتبع المرض بدقة متناهية، وهذا ما يميزه عن باقي أقسام الأشعة حيث أنه يظهر وظيفة العضو وباقي الأقسام تعطي صورة للعضو فقط.
الأشعة التداخلية:
إلتقينا كذلك الدكتور عاصم بكري والدكتور احمد النجدي إستشاريي أشعة تداخلية ليتحدثا عن هذه الأشعة فقال:
بدأ العمل بهذه الوحدة عام 2013م، وقد تم توفير أحدث التجهيزات والتقنيات التي تعمل عليها.
وعن المستفيدين من هذه الأشعة قالو أكثر المستفيدين هم مرضى قصاطر الغسيل الكلوي،
وأخذ العينات من الأورام، والغدد، وإيقاف النزيف بعد تحديد مكانه، وتليف الرحم، وسحب السوائل مثل الخراج والصديد، وحالات إنسداد الشرايين لمرضى السكري ” الغرغرينا”،
ويتم كذلك من خلالها تدارك جلطات المخ في الخمس ساعات الأولى للجلطة.
وأضافو: تعتبر الأشعة التداخلية تشخيصية وعلاجية وهي الوحيدة في المستشفى على مستوى منطقة جازان، وتخدم مايقارب 900 حالة سنوياً.
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