فريق Free Motion يتوسع في خططة التطويرية

يشهد فريق Free Motion تحولاً كبيراً في التطوير، وتم إتاحة الفرصة برفع نسبة القبول بالانضمام للفريق والذي يختص برياضة السكيت.

أشار الأستاذ بجاد العصيمي المساعد للشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي للفريق؛ أننا نهدف إلى تطوير الفريق خلال المرحلة القادمة ـ بإذن الله ـ بتطبيق الخطط التي تم إعدادها مسبقاً والموافقة عليها من قبل إدارة الفريق، وذلك لتحقيق جودة عالية لأداء الفريق.

وأضاف الكابتن نايف الشهراني؛ أنا سعيد بإنضمامي لأسرة الفريق الذي سيضيف لي الفخر والنجومية، ومتمنياً أن أرد لهم بالمثل وأكون معهم بيد واحدة لتحقيق المزيد من النجاح.

وقال اللاعب ياسر العتيق؛تشرفت بالإنضمام للفريق وكانت أمنيتي للتعلم برياضة السكيت، فتحققت ولله الحمد أمنيتي بعد انضمامي للفريق، فشكراً لإدارة الفريق.

واختتم اللاعب محمد القحطاني قائلاً؛ سعدت بموافقة إدارة الفريق لإنضمامي للفريق، وهو فريق متفاعل وذو شهرة عالية بالمملكة ودائماً متابع لهم، وإن شاء الله سوف أقدم الشيء الجميل للفريق.