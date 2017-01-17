إعلان موعد طرح أسهم “أرامكو”

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، المهندس أمين الناصر، أنهم مستمرون في اتجاه طرح أرامكو للاكتتاب في النصف الثاني من العام 2018م وليس في الربع الأول منه.

وقال الناصر إن الشركة جادة في النظر إلى جميع الأسواق العالمية بما فيها لندن وطوكيو، مشيراً إلى أن بورصة نيويورك ضمن الأسواق التي تدرس أرامكو طرح الأسهم فيها على الرغم من صدور قانون “جاستا”.

وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس”، وفقاً لـ”العربية” أن الطرح الأساسي سيكون أولاً في السعودية، أما الإدراج فسيكون مزدوجاً أو ثلاثياً.

وفيما يتعلق ببورصة لندن التي تشترط طرح 25% كحد أدنى من أسهم أي شركة تطرح أسهمها، أكد الناصر أن الطرح سيكون بحدود 5% كما أعلن الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس الأعلى لأرامكو، مؤكداً أن ما تطرحه أرامكو أكبر 4 مرات مما طرحته شركة “علي بابا”.

وكان وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح، قال في أغسطس الماضي إن أسهم أرامكو ستطرح في الاكتتاب بسوق الأسهم السعودية مطلع 2018.