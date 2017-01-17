 “الخدمة المدنية” تطلب بيانات تدريب جميع موظفي الجهات الحكومية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

“الخدمة المدنية” تطلب بيانات تدريب جميع موظفي الجهات الحكومية

“الخدمة المدنية” تطلب بيانات تدريب جميع موظفي الجهات الحكومية
فيفاء أون لاين - متابعة

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية طلبت بيانات تدريب موظفي الجهات الحكومية كافة، وذلك لقياس مؤشر الأداء.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أصدرت تعميماً لجميع الجهات الحكومية بإحصاء أعداد الموظفين الملتحقين بالتدريب في الجهة خلال العامين 2015 و2016، وعدد الساعات التدريبية الإجمالية ونوعية البرامج التي تلقوها، في الداخل والخارج.

وأشارت وفقا لصحيفة “الجزيرة”، إلى أن توجه الوزارة يأتي لتحديد نسبة الذين تم تدريبهم من موظفي الخدمة المدنية ومتوسط أيام التدريب السنوي لهم، ولتحقيق هدف تحسين إنتاجية الموظفين المرتبطة بأهداف رؤية المملكة “2030”.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*