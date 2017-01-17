“الخدمة المدنية” تطلب بيانات تدريب جميع موظفي الجهات الحكومية

أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية طلبت بيانات تدريب موظفي الجهات الحكومية كافة، وذلك لقياس مؤشر الأداء.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أصدرت تعميماً لجميع الجهات الحكومية بإحصاء أعداد الموظفين الملتحقين بالتدريب في الجهة خلال العامين 2015 و2016، وعدد الساعات التدريبية الإجمالية ونوعية البرامج التي تلقوها، في الداخل والخارج.

وأشارت وفقا لصحيفة “الجزيرة”، إلى أن توجه الوزارة يأتي لتحديد نسبة الذين تم تدريبهم من موظفي الخدمة المدنية ومتوسط أيام التدريب السنوي لهم، ولتحقيق هدف تحسين إنتاجية الموظفين المرتبطة بأهداف رؤية المملكة “2030”.