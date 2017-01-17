الخطوط السعودية تدخل 30 طائرة جديدة لأسطولها الجوي

أوضح مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, أن العام الحالي سوف يشهد دخول 30 طائرة جديدة للخدمة التشغيلية، من طرازات متعددة تشمل 7 طائرات بوينج (B787) دريملاينر ، و5 طائرات من طراز بوينج (B777- 300ER) المزود بالأجنحة الجديدة للدرجة الأولى، و10 طائرات ايرباص (A330-300) عريضة البدن الإقليمية، و8 طائرات ايرباص (A320ceo).

وأعلن الجاسر أن الطائرة الأولى التي سيتم استلامها هذا العام من طراز إيرباص (A330-300) الإقليمية الجديدة ستصل – بمشيئة الله – إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الاسبوع القادم، وهي الطائرة رقم 11 التي يجري إستلامها من مجموع 20 طائرة من ذات الطراز, ضمن إتفاقية للإستحواذ على50 طائرة من شركة إيرباص، مشيراً إلى أن برنامج تحديث وتنمية أسطول المؤسسة يتم وفق خطة إستراتيجية تتضمن. تطويراً غير مسبوق وتحديثاً ضخماً للأسطول في زيادة السعة المقعدية على القطاع الداخلي، وتدشين وجهات دولية جديدة.

وقال مدير عام الخطوط السعودية “إن العام الجاري سوف يشهد أيضاً خروج 18 طائرة من الخدمة بشكل نهائي وهي الطائرات المتبقية من أسطول البوينج (B777-200)، حيث سيتم تعويضها بالطائرات الحديثة التي يجري إستلامها تباعاً، حيث شهد العام المنصرم خروج 19 طائرة من الأسطول، تمثل طائرات بوينج (B747) وعددها 4 طائرات، وخروج جميع طائرات إمبراير الـ15 طائرة.

وأشار الجاسر إلى أن متوسط عمر أسطول “السعودية” إنخفض مع مطلع العام الجاري إلى خمسة أعوام، حيث سيواصل الانخفاض مع توالي وصول الطائرات الجديدة هذا العام, ليكون أقل من أربعة أعوام وهو أقل معدل على مستوى شركات الطيران الكبيرة عالمياً، لافتاً إلى أن إتفاقيات الاستحواذ على طائرات جديدة لتحديث وتنمية الأسطول يواكبها إنجاز مبادرات أخرى مهمة، في مقدمتها تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل هذا الأسطول.

وأضاف أنه يتم التجهيز حالياً لابتعاث الدفعة الثانية من متدربي علوم الطيران والصيانة والعمليات الأرضية وغيرها من برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين في إطار اتفاقية التعاون بين المؤسسة ووزارة التعليم، فيما يتم تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات في جميع مواقع الخدمة، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الشاملة التي يجري تنفيذها في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية.

وكانت الخطوط السعودية قد بدأت في تحديث ومضاعفة الأسطول إلى 200 طائرة جديدة بحلول عام 2020م، حيث تم توقيع اتفاقيات خلال عامي 2015 /2016م للاستحواذ على 113 طائرة من أحدث ما أنتجته مصانع الطائرات في العالم.

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