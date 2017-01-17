‏‫وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع اللجنة الخاصة بظاهرة غلاء المهور

رأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع اللجنة الخاصة بمناقش ظاهرة غلاء المهور بالمنطقة والإسراف في مناسبات الزواج.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج وتوصيات الاجتماعات السابقة والمتعلقة بهذه الظاهرة والإسراف في مناسبات الزواج.

وأكد الدكتور المقرن أهمية هذا الموضوع الذي يهم قطاع الشباب والفتيات, محذراً من المغالاة المهور، لما يترتب عليها من آثار سلبية، في مقدمتها عزوف الشباب عن الزواج.

وأشار إلى اعتماد وثائق مجتمعية في “12” محافظة من محافظات المنطقة تحدد المهور للثيب والبكر, إلى جانب اعتماد برامج وخطط تدريبية وتأهيل للمقبلين على الزواج وحملات توعوية وغيرها من البرامج.

وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المتضمنة توصيات توصل إليها الاجتماع السابق، الخاصة بتحديد المهور وبحث الآليات المناسبة لتمكين الشباب والفتيات من الزواج, والسبل المتناسبة مع إمكانياتهم وتضمن تيسير أمورهم.

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