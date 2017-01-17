“التجارة” تصدر أكثر من 25 ألف ترخيص إلكتروني للتخفيضات

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 25027 ترخيصًا إلكترونيًا للتخفيضات للأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 2016م، وشهدت الخدمة التي أطلقتها الوزارة إقبالاً متزايدًا من المنشآت التجارية إثر سهولة وسرعة إصدار التراخيص إلكترونيًا في وقت قياسي.

ووفقًا للإحصائيات فقد تصدرت منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية أعلى المناطق في استخراج التراخيص تلتها بقية المناطق الأخرى.

وعلى صعيد متصل تعتزم الوزارة إطلاق تطبيق يمكن المستهلكين من معرفة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص التخفيضات مع إمكانية الوصول إليها عبر الخرائط ، إلى جانب إمكانية التبليغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري” في حال وجود مخالفة، وذلك بهدف القضاء على العروض الوهمية وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل تخفيض عبر الاستفادة من قاعدة بيانات الوزارة، مشيرة إلى أن تطبيق “تخفيضات” يحمل العديد من المميزات الأخرى التي سيعلن عنها قريبًا.

وكانت الوزارة قد أطلقت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي التي تضاف إلى سلسلة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تخدم القطاع التجاري، التي تتيح للتاجر إمكانية إصدار ترخيص التخفيضات إلكترونيًا من مكتبه على مستوى مناطق المملكة عبر التقديم إلكترونيًا عبر الرابط http://Sales.mci.gov.sa، ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام الوزارة للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على العروض الوهمية كافة.

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