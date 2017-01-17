جمعية تطوير المؤسسات الخيرية تختتم ورشها التطويرية بجازان

‏‎اختتمت جمعية تطوير المؤسسات الخيرية “مطورون” ورشة عمل بعنوان التعريف بجمعية تطوير المؤسسات الخيرية ومناقشة تطلعات مؤسسات العمل الخيري بالمنطقة تجاه الجمعية والتي تمت على فترتين

‏‎الأولى بتاريخ 1438/4/7 هـ والتي أقيمت بمركز التنمية الاجتماعية بجازان وقد خصصت هذه الورشة للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

‏‎والثانية بتاريخ 1438/4/17 هـ والتي استضافها فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد وقد خصصت هذه الورشة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

‏‎وقد تحدث في الورشة م. الحجاب بن أحمد الحازمي رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون عن رؤية الجمعية والتعريف بها وأهدافها ومجالاتها

‏‎ والوقوف على ما تريده وتتطلع إليه المؤسسات الحاضره منها .

‏‎وقد أكد الحازمي دراسة حاجة المؤسسات الخيرية في المنطقة لبعض المشاريع التي تخدم الجمعيات الخيرية ومنها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية وملتقى مؤسسات العمل الخيري بالمنطقة

ودراسة وضع الجمعيات الخيرية الداخلي .

‏‎ثم استعرض أ. علي العبدلي المسؤول المالي بالجمعية استبانة لاحتياجات حسب عدة مجالات وناقش مع منسوبي المؤسسات الخيرية مجالات الاستبانة .

‏‎واختتمت الورشة بالاستماع إلى استفسارات منسوبي المؤسسات الخيرية والإجابة عنها .