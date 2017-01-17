 جمعية تطوير المؤسسات الخيرية تختتم ورشها التطويرية بجازان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 19 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 17 يناير 2017 ميلاديا

جمعية تطوير المؤسسات الخيرية تختتم ورشها التطويرية بجازان

جمعية تطوير المؤسسات الخيرية تختتم ورشها التطويرية بجازان
فيفاء أون لاين

‏‎اختتمت جمعية تطوير المؤسسات الخيرية “مطورون” ورشة عمل بعنوان التعريف بجمعية تطوير المؤسسات الخيرية ومناقشة تطلعات مؤسسات العمل الخيري بالمنطقة تجاه الجمعية والتي تمت على فترتين
‏‎الأولى بتاريخ 1438/4/7 هـ والتي أقيمت بمركز التنمية الاجتماعية بجازان وقد خصصت هذه الورشة للجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
‏‎والثانية بتاريخ 1438/4/17 هـ والتي استضافها فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد وقد خصصت هذه الورشة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .

‏‎وقد تحدث في الورشة م. الحجاب بن أحمد الحازمي رئيس مجلس إدارة جمعية مطورون عن رؤية الجمعية والتعريف بها وأهدافها ومجالاتها
‏‎ والوقوف على ما تريده وتتطلع إليه المؤسسات الحاضره منها .

‏‎وقد أكد الحازمي دراسة حاجة المؤسسات الخيرية في المنطقة لبعض المشاريع التي تخدم الجمعيات الخيرية ومنها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية وملتقى مؤسسات العمل الخيري بالمنطقة
ودراسة وضع الجمعيات الخيرية الداخلي .

‏‎ثم استعرض أ. علي العبدلي المسؤول المالي بالجمعية استبانة لاحتياجات حسب عدة مجالات وناقش مع منسوبي المؤسسات الخيرية مجالات الاستبانة .
‏‎واختتمت الورشة بالاستماع إلى استفسارات منسوبي المؤسسات الخيرية والإجابة عنها .

 

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