نادي التوستماسترز ينظم السباق السنوي للخطابة بجازان

ضمن فعاليات نادي الطاقة للتوستماسترز بجازان أقام النادي مساء أمس السباق السنوي لعام 2017م وذلك بمقر المركز الثقافي

وأشتمل السباق على العديد من المحاور في مجالات الخطب العالمية والخطب الارتجالية والخطب الفكاهية والتقيم وخطب الهدف.

وحصد المركز الأول في الخطب العالميةالتوستماسترز خالد الحمزي فيما حصل التوستماسترز علي طاهري على المركز الأول في الخطب الارتجالية والتتوسماسترز حسين الخبراني في الخطب الفكاهية والتوستماسترز على المعيني في التقييم.

الجدير بالذكر أن أندية التوستماسترز العالمية تهدف إلى تطوير مهارة الخطابة والقيادة ويوجد 320نادي بالسعودية ومنها 17 نادي بالمنطقة الجنوبية و 5 أندية بمنطقة جازان

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