بلدية فيفاء تنفذ جولات رقابية على المطاعم والمحلات

ضمن جولات بلدية محافظة فيفاء التفتيشية الرقابية وبناء على توجيهات من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف نفذت البلدية عبر قسم صحة البيئة اليوم الثلاثاء جولات ميدانية على عدد من المحلات والمطاعم وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين.

حيث صادرت البلدية عددا من المواد الغذائية والأواني ورصدت بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وكذلك تدني مستوى النظافة العامة , وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح.

وشددت البلدية في الوقت نفسه على المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات وأن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة المتعلقة مؤكدة في استمرار الحملات الجولات التفتيشية الرقابية , داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.