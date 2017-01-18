فنون تحطيم الأبناء

حينما يكون ابنك ناجحًا وتريد تحطيمه , أو يكون من المخفقين دراسيًا وتريد أن تزيد من إخفاقه , أو يكون بين النّجاح وبين الإخفاق وتتمنى أن تعرف الضربة القاضية , التي تقصم ظهره , فلا تنتفع منه ولا ينتفع منه مجتمعه . فسأرشدك إلى ما يحقق لك هذه الرغبة في أسرع وقت .

أولا: المقارنة , احرص على مقارنته دائما بإخوته وزملائه . قل له : لماذا أخوك مجتهد أكثر منك . لماذا ما تذاكر مثل أختك . زميلك ناجح بتفوق وأنت ما نجحت إلا في الدور الثاني . حاول أن تقارنه بغيره دائما , فالمقارنة سلاح سريع التدمير .

ثانيا : الإهانة , كرّر على ولدك كلمات الشتم والإهانة كلما أخطأ ولو كان الخطأ تافهًا . قل له مثلا : ياغبي , يا لوح , يا قليل الأدب . حاول أن تُسمعه جميع ما جاء في قاموس الحيوانات والحشرات , وبهذا تكون قد حطّمت كيان هذا الطفل ببساطة , بهذا السلاح الفتاك .

ثالثًا : العقاب البدني , فبعض الأبناء وهبه الله صبرًا وتحملا , فهو يتمتع بمقاومة جيدة للمقارنة , ولا يتأثر سريعًا بالإهانة. لذا كان لزامًا على الأب المُربِّي أن يُنوع في أساليب التربية التحطِيميّة ليقضي على ما تبقى من كيان ابنه . لذا أقول : احمل العصا دائمًا ,

في البيت وفي السفر وفي الرحلات , فهي عنوان للمربي الناجح , فلم يخطئ القدماء عندما قالوا العصا لمن عصى . فإن أخفق الابن في الدراسة فالضرب المبرح هو الحل , وإن اعتدى على أخيه أو أخته , فالعصا هي الدواء السريع , وإن سقطت العصا سهوا , فالعقال هو النائب الثاني الذي يقوم بالمهمة على أكمل وجه . المهم ألا يمر خطأ بغير عقاب موجع يتذكره كلما سولت له نفسه تكرار ذلك الخطأ .

هذه كانت بعض الفنون , وفي الجعبة غيرها . لكن في نظري أنك لن تحتاج إلى أكثر منها . فقط كررها باستمرار وستكتشف أنها فعالة بما فيه الكفاية .