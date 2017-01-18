 تعليم صبيا يتلقى خطاب شكر وتقدير من وكيل الوزارة للتعليم | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

تعليم صبيا يتلقى خطاب شكر وتقدير من وكيل الوزارة للتعليم

تعليم صبيا يتلقى خطاب شكر وتقدير من وكيل الوزارة للتعليم
حسن السالم _ صبيا
تلقى مدير تعليم محافظة صبيا الدكتور عسيري الاحوس خطاب شكر وتقدير من سعادة وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري عبر فيه عن شكره وتقديره للجهود القيمة التي قامت بها الادارة في استضافة ملتقى التوجيه والإرشاد بمدارس الحد الجنوبي وعلى النجاح الذي حققه الملتقى وعبَّر الدكتور الجابري في خطابه عن شكره ايضا لرئيس قسم التوجيه والإرشاد علي الحمادي وفريق العمل معه من مشرفي التوجيه والإرشاد والمرشدين الطلابيين الذين ساهموا في إنجاح الملتقى وإظهاره بصورة متميزة  .

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