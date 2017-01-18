بحضور مدير التعليم بالداير تكريم فريق عمل (دروس من التعليم في الأزمات)

بحضور سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة الداير وسعادة المساعد للشؤون التعليمية قام مدير وحدة التوجيه والإرشاد الأستاذ/ يحيى جابر الخالدي بتكريم كلاً من : مشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ/ حسن سلمان الخالدي ومرشد الطلاب بمدرسة بقعة عزان الأستاذ/ فرحان علي العثواني ؛ والأستاذ/ أحمد جابر الخالدي وقدَّم لهم هدايا رمزية عبارة عن جهاز كمبيوتر محمولLenovo ، وطابعة Epson L382 ، وَ راوتر GO مع اشتراك نت لمدة عام شاكرا ومقدراً تعاونهم المثمر في إنجاح برامج التوجيه والإرشاد عامة ومعرض وملتقى التوجيه والإرشاد بمدارس الحد الجنوبي دروس من التعليم في الأزمات.

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