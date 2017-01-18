 بحضور مدير التعليم بالداير تكريم فريق عمل (دروس من التعليم في الأزمات) | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

بحضور مدير التعليم بالداير تكريم فريق عمل (دروس من التعليم في الأزمات)

بحضور مدير التعليم بالداير تكريم فريق عمل (دروس من التعليم في الأزمات)
فرحان المالكيـ الداير
بحضور سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة الداير وسعادة المساعد للشؤون التعليمية قام مدير وحدة التوجيه والإرشاد الأستاذ/ يحيى جابر الخالدي بتكريم كلاً من : مشرف التوجيه والإرشاد الأستاذ/ حسن سلمان الخالدي ومرشد الطلاب بمدرسة بقعة عزان الأستاذ/ فرحان علي العثواني ؛ والأستاذ/ أحمد جابر الخالدي وقدَّم لهم هدايا رمزية عبارة عن جهاز كمبيوتر محمولLenovo ، وطابعة Epson L382 ، وَ راوتر GO مع اشتراك نت لمدة عام شاكرا ومقدراً تعاونهم المثمر في إنجاح برامج التوجيه والإرشاد عامة ومعرض وملتقى التوجيه والإرشاد بمدارس الحد الجنوبي دروس من التعليم في الأزمات.

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