ولد الشيخ: يطّلع امبن الجامعة الدول العربية على مستجدات العملية التفاوضية لحل الأزمة اليمنية

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم رسالة من المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تناول خلالها آخر مستجدات العملية التفاوضية لحل النزاع الدائر في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في بيان : إن ولد الشيخ استعرض في رسالته الخطوط العامة لخارطة الطريق التي قدمها للأطراف اليمنية في 24 أكتوبر الماضي، موضحًا أنها تنطلق من المحددات التي حازت التوافق والإجماع الدوليين، وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن (بما فيها القرار 2216) فضلًا عن مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وأضاف عفيفي أن المبعوث الأممي لليمن أكد أنه سيستمر في العمل من أجل التسوية السياسية في اليمن، مشددًا على أنه سيركز في الفترة المقبلة على تحقيق تهدئة للنزاع ووقف إطلاق النار.

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