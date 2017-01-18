 المشروع الجيد .. يفرض نفسه   | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

المشروع الجيد .. يفرض نفسه  

المشروع الجيد .. يفرض نفسه  
مشعل المحلاوي

استمرت مساء يوم الاثنين 18 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 16/ يناير 2017 م بمركز الأمير سلطان للمعوقين بالمدينة المنورة ثاني ورش العمل التخصصية لمسارات المنح  و التي ينظمها فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.

ولحرص الجهات غير الربحية في المنطقة على معرفة آليات الدعم و المسارات المحدثة في المؤسسة زاد عدد المشاركين لأكثر من 70 ممثل سعياً وراء تطوير مشاريع جهاتهم .

وأثنى مدير الفرع الأستاذ علي بن صالح القزلان على اهتمامهم بحضور الورشة وإثرائها بملاحظات ومقترحات مميزة والتي تنبع عن تفاعلهم في قراءة الأدلة الخاصة بالمسارات قبل الحضور و الاستفادة من أوراق العمل المقدمة و التي تصب نفعاً على تطور العمل الخيري بالمنطقة.

 انطقت الورشة بشرح مفصل عن مسار منح المشاريع الدورية و التي قدمها رئيس قسم المنح الأستاذ محمد صالح بن حسن فرغل و شاركه الباحث في القسم الأستاذ عبد الله بن علي القنيدي حيث تطرقا الى جميع النواحي التي تفيد المشاركين و تبين لهم آلية التقديم على المسار و بيّنا لهم ما قد يتسبب في رفض المشروع ويؤدي إلى تقديم المشاريع على المسار بشكل سليم و يقبل لدى المؤسسة و الحصول على الدعم .

ثم تقدم رئيس قسم المشاريع بالفرع الأستاذ فهد بن فرج الاحمدي بشرح وافٍ للمسارين الإثراء المعرفي و المتميزة و بدأ حديثة بكلمة منقولة من الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الأستاذ سليمان بن محمد الزكري ” المشروع الجيد .. يفرض نفسه ”  و دعا المشاركين الى الاهتمام بهذه الكلمة وأنها مفتاح قبول المشاريع حيث كلما كان المشروع جيداً و متميزاً في محتواه و يحقق نفعاً للمجتمع وفريداً كان قبوله بشكل أقوى وأسرع.

 و عقب كل فقرة تم استقبال الأسئلة و الاستفسارات من المشاركين و الاجابة عليها كما تم تدوين بعض الملاحظات الجيدة الواردة من المشاركين لرفعها واطلاع المركز الرئيس للمؤسسة.

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