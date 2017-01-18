استمرت مساء يوم الاثنين 18 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 16/ يناير 2017 م بمركز الأمير سلطان للمعوقين بالمدينة المنورة ثاني ورش العمل التخصصية لمسارات المنح و التي ينظمها فرع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية بمنطقة المدينة المنورة.

ولحرص الجهات غير الربحية في المنطقة على معرفة آليات الدعم و المسارات المحدثة في المؤسسة زاد عدد المشاركين لأكثر من 70 ممثل سعياً وراء تطوير مشاريع جهاتهم .

وأثنى مدير الفرع الأستاذ علي بن صالح القزلان على اهتمامهم بحضور الورشة وإثرائها بملاحظات ومقترحات مميزة والتي تنبع عن تفاعلهم في قراءة الأدلة الخاصة بالمسارات قبل الحضور و الاستفادة من أوراق العمل المقدمة و التي تصب نفعاً على تطور العمل الخيري بالمنطقة.

انطقت الورشة بشرح مفصل عن مسار منح المشاريع الدورية و التي قدمها رئيس قسم المنح الأستاذ محمد صالح بن حسن فرغل و شاركه الباحث في القسم الأستاذ عبد الله بن علي القنيدي حيث تطرقا الى جميع النواحي التي تفيد المشاركين و تبين لهم آلية التقديم على المسار و بيّنا لهم ما قد يتسبب في رفض المشروع ويؤدي إلى تقديم المشاريع على المسار بشكل سليم و يقبل لدى المؤسسة و الحصول على الدعم .

ثم تقدم رئيس قسم المشاريع بالفرع الأستاذ فهد بن فرج الاحمدي بشرح وافٍ للمسارين الإثراء المعرفي و المتميزة و بدأ حديثة بكلمة منقولة من الرئيس التنفيذي بالمؤسسة الأستاذ سليمان بن محمد الزكري ” المشروع الجيد .. يفرض نفسه ” و دعا المشاركين الى الاهتمام بهذه الكلمة وأنها مفتاح قبول المشاريع حيث كلما كان المشروع جيداً و متميزاً في محتواه و يحقق نفعاً للمجتمع وفريداً كان قبوله بشكل أقوى وأسرع.

و عقب كل فقرة تم استقبال الأسئلة و الاستفسارات من المشاركين و الاجابة عليها كما تم تدوين بعض الملاحظات الجيدة الواردة من المشاركين لرفعها واطلاع المركز الرئيس للمؤسسة.