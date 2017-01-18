رجل اعمال يدشن مشروع شبابي سعودي 100% عبر “بقالة اون لاين ” 

برعاية وحضور رجل الاعمال غسان النمر وتنظيم من سناب “حدث الشرقية” تم مساء يوم امس الاول تدشين مشروع موقع البيع عن بعد “بقالة اون لاين” وسط حضور من قبل عدد من رجال الاعمال والاعلاميين والفنانين والضيوف

حفل التدشين الذي اقيم بمزرعة الغسانية بمدينة سيهات بالمنطقة الشرقية تضمن القاء عدد من الكلمات الخطابية بهذه المناسبة حيث قدم المدير التنفيذي لمشروع بقالة اون لاين سلمان بن عبدالله النمر نبذة تعريفية موجزة عن المشروع وكيف انه سيقدم خدمة سهلة ومريحة للاسر التي قد تواجه صعوبة ما في ايصال متطلباتها اليومية من بقالات الحي او السوبرماركت ومراكز التموين عبر تطبيق سهل جدا يمكن من خلاله الحصول على تلك المتطلبات وفي وقت قياسي واضاف النمر ان النطاق الجغرافي لخدمات “بقالة اون لاين” سيكون في الدمام والخبر والظهران والقطيف على ان تتوسع مستقبلا لتشمل مدن ومناطق اخرى بحول الله

وقبل ختام حفل التدشين تم تكريم الرعاة للحفل ثم تناول الجميع طعام العشاء .