تدشين البوابة الالكترونية الإنجليزية لكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر

دشن عميد كلية الآداب والعلوم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور سفر بن بخيت المدرع ، يوم أمس ، النسخة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني للكلية والتي تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تنفذها الكلية حالياً لتفعيل الدور الاكاديمي والثقافي والاجتماعي المناط بها في إطار خططها الرامية إلى الانفتاح ومد جسور التواصل الثقافي والمعرفي مع المجتمع الخارجي .

ويُعنى الموقع بالتعريف بالكلية وأقسامها وتاريخها ونشأتها . وتقديم المعلومات والأخبار التي تهمّ الطالب والزائر للموقع فيما يتعلق بفرص الدراسة في الكلية ونظامها الأكاديمي والوسائل البحثية والثقافية والاجتماعية ، كما يتضمن اخبار وإنجازات وأهداف الكلية ودليل الموظفين ، ووسائل التواصل للكلية والهيكلة الإدارية وما تقدمه الكلية من خدمات .

وأشار المدرع خلال التدشين الى ان الموقع ومن خلال النسخة الانجليزية تلك سيتيح في القريب تعريف زواره بمعلومات عن المحافظة من حيث الموقع والمناخ ومورثها وتراثها الشعبي ، والمجالات التنموية المختلفة فيها .