مدير الدفاع المدني بجازان يرعى ختام البطولة الرياضية لكرة القدم

برعاية سعادة اللواء علي بن محمد العمري مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان أختتمت مساء أمس الثلاثاء بالصالة الرياضية بمدينة الملك فيصل الرياضية بجازان البطولة الرياضية لكرة القدم لعام ١٤٣٨ والتي بدأت بتنافس (٨) فرق تمثل المديرية وادارات الدفاع المدني بالمنطقة على كأس البطولة التي استمرت لثلاثة أسابيع .

وشهدت البطولة تنافس قوي لجميع الفرق للحصول على البطولة بهدف رفع المعدل اللياقي لدى منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة وخلق روح التنافس الشريف فيما بينهم وتوثيق الترابط ما بين العاملين .

وجمعت المباراة النهائية فريقي النخبة والصقور وانتهت بفوز فريق النخبة بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الاصلية بتعادل الفريقين بدون اهداف .

وبعد نهاية المبارة كرم راعي الحفل سعادة اللواء العمري مكتب الهيئة العامة للرياضة لإستضافتهم لنهائي البطولة تلى ذلك تكريم أعضاء اللجنة المنظمة وحكام المباريات والمساهمين في انجاح البطوله ثم سلم جائزة أفضل لاعب والذي حصل عليها العريف موسى فقيهي وجائزة هداف البطولة للوكيل رقيب حسين مهدي وجائزة أفضل حارس للعريف أحمد قاسم ثم سلم سعادته الميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني فريق الصقور وفي الختام تسلم فريق النخبة والحاصل على المركز الأول كأس البطولة والميداليات الذهبية .

من جهته شكر مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير العقيد علي محمد وهاس سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان لتشريفه ورعايته للحفل واللجان المنظمة وجميع الحضور متمنيا للجميع التوفيق والسداد .