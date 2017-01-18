 الحكمي يصدر قرارا بتشكيل وحدة لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

الحكمي يصدر قرارا بتشكيل وحدة لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع

الحكمي يصدر قرارا بتشكيل وحدة لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع
جـازان – فيفاء أون لاين
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قرارا بإنشاء وحدة لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بإدارة التعليم وترتبط تنظيميا بالمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر دويري، ويكلف الأستاذ علي بن حسين خميسي بإدارة الوحدة والتي تؤدي دورها وفق ما يرد من وثائق ولوائح تنظيمية من مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بوزارة التعليم.
ويأتي هذا ضمن برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة “2030” وأن يكون هناك دور أكبر للأسر في تعليم أبنائها بأشراكهم بنسبة 80% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول 2020، وتأسيس مركز لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع.

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