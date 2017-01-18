الحكمي يصدر قرارا بتشكيل وحدة لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي قرارا بإنشاء وحدة لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بإدارة التعليم وترتبط تنظيميا بالمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر دويري، ويكلف الأستاذ علي بن حسين خميسي بإدارة الوحدة والتي تؤدي دورها وفق ما يرد من وثائق ولوائح تنظيمية من مركز شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بوزارة التعليم.

ويأتي هذا ضمن برنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية المملكة “2030” وأن يكون هناك دور أكبر للأسر في تعليم أبنائها بأشراكهم بنسبة 80% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول 2020، وتأسيس مركز لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع.