التوقيع على وثيقة المهور وتكاليف الزواج بمحافظة الداير

بناء على توجيهات وكيل أمارة جازان بدراسة آلية المهور وما يتعلق بها من تكاليف الزواج وتوجيهات محافظ الداير الأستاذ محمد بن هادي الشمراني فقد تم إعداد وثيقة تعاونية لأبناء محافظة الداير بني مالك ساهمت لجنة الزواج ورعاية الأسرة في جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية وبعض من مشايخ وأعيان القبائل ومثقفي المحافظة من رجال ونساء في صياغة هذه الوثيقة وتم عرضها على سعادة محافظ الداير وبدوره دعى جميع مشايخ وعرائف القبايل وأصحاب الاستراحات و قصور الأفراح بالمحافظة لمناقشتها على مدار يومين (يوم الاثنين1438/4/11 والاثنين الموافق 1438/4/18ه ) في استراحة الملكة وتم إقرارها والتوقيع عليها من جميع مشايخ القبايل وأصحاب الاستراحات وقصور الأفراح بحضور سعادة المحافظ ورئيس المحكمة العامة بالمحافظة ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان من أبرز ما جاء فيها :

أولا : ما يتعلق بالمهر :

1- تبقى المهور وجميع الاتفاقيات السابقة لكل قبيلة على ماهي عليه والوثيقة جاءت لتدعم وتؤكد على هذه الاتفاقيات .

2- المهر حق شرعي للبنت لا يجوز للولي أخذه أوشيء منه إلا برضاها .

ثانيا : ما يتعلق بوليمة الزواج :

1- يكتفى بوليمة واحدة فقط .

2- تكون الذبائح للوليمة من خمس إلى عشر ذبائح فقط .

3- تقتصر الدعوة على الأهل والأرحام فقط .

ثالثا : ما يتعلق بالاستراحات وقصور الأفراح :

1- يلتزم أصحاب الاستراحات وقصور الأفراح بإغلاقها الساعة الثانية عشرة ليلا .

2- يلتزم أصحاب الاستراحات وقصور الأفراح بتوفير حارس لضبط دخول وخروج الناس ومنع دخول الممنوعات .

3- يلتزم أصحاب الاستراحات وقصور الأفراح بعدم توقيع العقد بينه وبين المستأجر إلا بعد حصول المستأجر على تصريح من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المحافظة وتوقيعه وتعده بالإلتزام بشروط الوثيقة .

4- في حالة حدوث مخالفة من المستأجر لما نصت عليه الوثيقة يكون دور المؤجر إبلاغ الجهات المختصة .

رابعا : وصايا عامة :

1- التزام مشايخ وأعيان المحافظة بالوثيقة وإبلاغها لأفراد قبائلهم .

2- من حق شيخ كل قبيلة الرفع للجهات المختصة بمن يخالف بنود الوثيقة من قبيلته لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقة .

3- عقد لقاءات دورية للتقييم والمتابعة .

4- على جميع الجهات (المحافظة – الشئون الاسلامية – لجنة التنمية – جمعية البر .. ) القيام بدورها بتثقيف الناس كل فيما يخصه .