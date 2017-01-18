بالصور:أمير الحدود الشمالية يفتتح وقت اللياقة في عرعر

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية, مركز وقت اللياقة بمدينة عرعر، وكان في استقباله الاستاذ سليمان بن خالد القاضي نائب الرئيس للعمليات لشركة لجام المالكة لمراكز وقت اللياقة.

وتجول سموه على أقسام المركز التي تحتوي على الصالة الرياضية صالة حديد وأجهزة اللياقة البدنية الحديثة ومسبح إضافة إلى الخدمات الأخرى، واستمع لشرح عن كل قسم من أقسام المركز.

وعقب الجولة أكد سموه ضرورة ممارسة الرياضة من قبل الشباب، داعيا المستثمرين من رجال الأعمال إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.

وقال سموه :” إن وجود مثل هذه الصالات الرياضية تفيد شريحة كبيرة من المواطنين والشباب لقضاء أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم البدنية والرياضية”.

من جهته أعرب نائب الرئيس للعمليات عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من رعاية واهتمام للمستثمرين بالمنطقة، وتقديم التسهيلات والخدمات لهم.

وفي ختام الجولة تسلم سموه درعاً تذكارياً من الاستاذ سليمان القاضي نائب الرئيس للعمليات



