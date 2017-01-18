المدرسة الإبتدائية الرابعة للبنات بصامطة تكرم المتفوقات في الفصل الدراسي الأول 

كرمت الإبتدائية الرابعة للبنات بمحافظة صامطة اليوم الأربعاء ٢٠/٤/١٤٣٨ بقيادة قائدة المدرسة غنية مدخلي الطالبات المتفوقات في الفصل الدراسي الأول

وأثناء هذا الإحتفال والتكريم قامت المعلمة زهراء علي سلمان مدخلي رائدة الصف الثاني ( أ ) بالمدرسة بتقديم شهادات شكر وعرفان لأولياء الطالبات الذين يعملون بالسلك العسكري بصفة عامة والمرابطين على حدودنا بالحد الجنوبي جراء مواقفهم النبيلة في حفظ تراب هذا الوطن الغالي علينا جميعاً وقالت أبيات فيهم “أنتم الفخر لنا ،وأنتم عز بلادنا،فبكم نسمو ونرتقي ونصعد سلالم المجد من كل مصعد”

من ناحيته اثنت وشكرت مديرة المدرسة غنية مدخلي ، المعلمة زهراء مدخلي على هذه البادرة الطيبة تجاه رجال أمننا البواسل وثمنت ذلك ، وسألت الله أن يحفظ بلادنا قيادة وحكومة وشعبا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان .