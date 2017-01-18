 المساعد للشؤون التعليمية بصبيا يفتتح ورشة معايير التميز الاداري | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

المساعد للشؤون التعليمية بصبيا يفتتح ورشة معايير التميز الاداري

المساعد للشؤون التعليمية بصبيا يفتتح ورشة معايير التميز الاداري
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

افتتح المساعد للشؤون التعليمية الاستاذ ضيف الله بن علي الحازمي صباح اليوم فعاليات ورشة معايير التميز الإداري بحضور مستشار مدير التعليم ، وأمين عام الجوائز بالإدارة الأستاذ علي بن إبراهيم الصلهبي وكافة أعضاء الجائزة ، وقد ألقى الأستاذ ضيف الله الحازمي كلمة في بداية فعاليات الورشة رحب فيها بالجميع وهنأهم بتحقيق جائزة التميز الإداري الذي حققته الإدارة على مستوى المملكة وحثهم على بذل أقصى الجهود لإحراز المزيد من التميز ، متمنيا التوفيق للجميع .
عقب ذلك ألقى الأستاذ علي صلهبي كلمة مماثلة وشكر الجميع على جهودهم وأثنى على الدور الذي يقوم به المساعد ، كما أشاد الصلهبي بجهود جميع مكاتب التعليم وتميزها في مختلف المجالات بتوجيه ومتابعة من مدير التعليم الدكتور عسيري الأحوس ، عقب ذلك بدأت ورش العمل والتي تم فيها مناقشة معايير ملف التميز الإداري واستعدادات كل فريق من الفرق التسعة التي تم تشكيلها لهذا الغرض .

 

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