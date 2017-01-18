برئاسة الدكتور عسيري المجلس التعليمي يعقد جلسته الثانية بتعليم صبيا

عقد المجلس التعليمي الجلسة الثانية للفصل الدراسي الأول 1437/1438 هـ برئاسة سعادة مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس الذي رحب سعادته بأعضاء المجلس وشكرهم على الحضور والتفاعل في الفعاليات التي تم تنفيذها كما أعرب سعادته عن فريق متابعات الاختبارات في المدارس التي كانت مطمئنة .

بعد ذلك تم عرض توصيات الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذها في الميدان

بعد ذلك تحدث المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي عن الخطة العلاجية لتغطية الفاقد التعليمي البالغ 20/% من مدارس التوأمة ونشر روابط وعنوانين قناتي عين والبدائل التعليمية

ثم تحدث مدير الإشراف التربوي الأستاذ عبد الرحيم جباري عن الخطة المتبعة وعدد المدارس المستضيفة

ثم تحدث مدير مكتب الداير الأستاذ سالم المالكي عن الخطط التفصيلية لتغطية الفاقد التعليمي

ثم تحدث رئيس التخطيط المدرسي بالإدارة الأستاذ محمد عثاثي عن تشغيل مجمع صبيا التعليمي الذي يستوعب 2660 طالب وثمان مدارس وقد تم افتتاحه من قبل سمو أمير المنطقة ووكيل الوزارة للمباني ثم تطرق إلى تعاون ودعم المشروع وعلى رأسها شركة الكهرباء

ثم تطرق الاجتماع إلى تكريم القيادات التربوية في مدارس الحد الجنوبي والذي تحدث فيه مدير مكتب الداير أن هناك عدة مسارات لهذا التكريم وشهادات شكر وزيارات من قيادات التعليم لمدارس الحد الجنوبي والتوأمة وكذلك الترشيح لبرامج مركزية على مستوى المملكة وكذلك تشكيل فريق داعم من البنين والبنات وتكريم جميع القيادات لمدارس للحد الجنوبي بالمكتب من قبل محافظ الداير

ثم تحدث مدير النشاط الطلابي الأستاذ إبراهيم شامي عن تقرير مشروع قيمة النظافة وآلية العمل وكيفية تفعيل هذه القيمة في مدارس المكاتب

ثم عرض رئيس التوجيه التوجيه والإرشاد علي حمادي تقرير عن قيمة النقاء من السموم وآلية التنظيم والتنفيذ

أما رئيس التوعية الإسلامية الأستاذ عبد الله غالب فقد تحدث عن محور تقرير مشروع قيمة (المسؤولية الوطنية ) وعن الفعاليات المصاحبة خلال الفترة الماضية والقادمة

وقد خرج الاجتماع بتوصيات ومنها إقامة احتفاء تكريمي لقادة ومدارس الحد الجنوبي

إقامة معرض ختامي لعرض المشاريع والتجارب المميزة في المدارس المطبقة لمشروع القيم ( قيمة النظافة وقيمة النقاء من السموم وقيمة المسؤولية الوطنية

تم عرض مشروع أندية المواهب من قبل رئيس قسم الموهوبين زين سويدي وعرض تجربة نادي الموهوبين بالداير وتم التوجيه بفتح أندية مواهب في مكاتب التعليم

وفي الختام شكر الأستاذ محمد محرق رئيس قسم الأمانة الجميع للحضور وحسن المشاركة والتقارير المرفوعة من جهات ذات الاختصاص ، كم أثني مدير التعليم على التقارير المرفوعة للمجلس ومثمنا الجهود المبذولة داعيا الله تعالى التوفيق للجميع