مكتب تعليم فيفاء يحقق المركز الاول في تقييم المرحلة الابتدائية

قدم مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس شكره لقادة مكاتب التعليم ، وقادة المدارس في المرحلة الابتدائية لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول 1437/1438هـ ، وبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية (35) ألف طالب تم رصد مهاراتهم في نظام نور, وخضوع الطلاب المقصرين في المهارات إلى برامج علاجية اعتمدت من خلال قادة مدارس المرحلة الابتدائية ، ومراكز محو الأمية ، ومدارس التربية الخاصة تقويم مستمر .
وقد وجه سعادة مدير التعليم شكره لرئيس قسم الاختبارات الأستاذ/ محمد مغاوي ، ورئيس قسم تقنية المعلومات الأستاذ/علي مرعي ، و فريق العمل في إدارة التعليم .
وكان ترتيب المكاتب في اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول1437/1438هـ على النحو التالي:
1. مكتب تعليم فيفا.
2. مكتب تعليم الداير.
3. مكتب تعليم العيدابي.
4. مكتب تعليم بيش.
5. مكتب تعليم الدرب.
6. مكتب تعليم صبيا.
متمنيا للجميع دوام التوفيق..
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