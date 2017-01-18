مكتب تعليم فيفاء يحقق المركز الاول في تقييم المرحلة الابتدائية

قدم مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس شكره لقادة مكاتب التعليم ، وقادة المدارس في المرحلة الابتدائية لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول 1437/1438هـ ، وبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية (35) ألف طالب تم رصد مهاراتهم في نظام نور, وخضوع الطلاب المقصرين في المهارات إلى برامج علاجية اعتمدت من خلال قادة مدارس المرحلة الابتدائية ، ومراكز محو الأمية ، ومدارس التربية الخاصة تقويم مستمر .

وقد وجه سعادة مدير التعليم شكره لرئيس قسم الاختبارات الأستاذ/ محمد مغاوي ، ورئيس قسم تقنية المعلومات الأستاذ/علي مرعي ، و فريق العمل في إدارة التعليم .

وكان ترتيب المكاتب في اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول1437/1438هـ على النحو التالي:

1. مكتب تعليم فيفا.

2. مكتب تعليم الداير.

3. مكتب تعليم العيدابي.

4. مكتب تعليم بيش.

5. مكتب تعليم الدرب.

6. مكتب تعليم صبيا.

متمنيا للجميع دوام التوفيق..