 مكتب تعليم فيفاء يحقق المركز الاول في تقييم المرحلة الابتدائية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

مكتب تعليم فيفاء يحقق المركز الاول في تقييم المرحلة الابتدائية

مكتب تعليم فيفاء يحقق المركز الاول في تقييم المرحلة الابتدائية
عبدالله الفيفي _ فيفاء أون لاين

قدم مدير التعليم بصبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس شكره لقادة مكاتب التعليم ، وقادة المدارس في المرحلة الابتدائية لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول 1437/1438هـ ، وبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية (35) ألف طالب تم رصد مهاراتهم في نظام نور, وخضوع الطلاب المقصرين في المهارات إلى برامج علاجية اعتمدت من خلال قادة مدارس المرحلة الابتدائية ، ومراكز محو الأمية ، ومدارس التربية الخاصة تقويم مستمر .

وقد وجه سعادة مدير التعليم شكره لرئيس قسم الاختبارات الأستاذ/ محمد مغاوي ، ورئيس قسم تقنية المعلومات الأستاذ/علي مرعي ، و فريق العمل في إدارة التعليم .
وكان ترتيب المكاتب في اعتماد نتيجة المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الأول1437/1438هـ على النحو التالي:
1. مكتب تعليم فيفا.
2. مكتب تعليم الداير.
3. مكتب تعليم العيدابي.
4. مكتب تعليم بيش.
5. مكتب تعليم الدرب.
6. مكتب تعليم صبيا.

متمنيا للجميع دوام التوفيق..

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