تعرف على مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات رسمياً

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات الذي أطلقته الهيئة العامة للإحصاء أول أمس، انخفاضاً في أسعار العقارات بالمملكة في عام 2016 مقارنة بـ 2014 و2015.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن المؤشر سجل في 2016 انخفاضاً بلغت نسبته 6.1% مقارنة بـ 2015، في حين كان الانخفاض بنسبة 8.5% عن 2014.

وكانت هيئة الإحصاء حددت عام 2014 كسنة أساس 100 نقطة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.

ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية، قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة ، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/ محل ومركز تجاري) ، وقطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

قياس العقار