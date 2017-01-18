سمو أمير جازان يلتقي بمعالي الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء

ألتقى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتبة بديوان الامارة بمعالي الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور .هشام بن سعد الجضعي والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب سمو امير جازان ، بمعالي رئيس هيئة الغذاء والدواء متمنيا له التوفيق والسداد في زيارته للمنطقة.

اثر ذلك أستمع سمو امير المنطقة الى شرح عن أعمال فرع الهيئة في المنطقة وما تقدمه من خدمات متعددة في مجال الغذاء والدواء والحرص على سلامة المواطنين والمقيمين.

بعد ذلك أوضح معالي الرئيس التنفيذي د. الجضعي دور الهيئة واشتراكها مع مختلف الأجهزة الحكومية الأخرى في عددا من المهام المناطة بها وبالمستهلك والصحة العامة.

كما اشار معاليه الى إنتهاء كافة أعمال الترميمات والتأهيل لمبنى مختبر الهيئة بالمنطقة والذي اصبح جاهزاً لإجراء الاختبارات لمختلف أنواع الأغذية واللحوم.

وبين الرئيس التنفيذي بأنه تم الانتهاء من تجهيز فرع الهيئة بالمنطقة وجرى تعيين مديراً للفرع ودعمه بموظفين من المنطقة وخارجها.

وأكد معاليه ترحيب الهيئة بالمشاركة في جميع فعاليات واحتفالات المنطقة التي من شأنها توعية المجتمع في الجانب الغذائي والدوائي .

وفِي ختام اللقاء قدم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة التقرير السنوي لعام ١٤٣٦/ ١٤٣٧ ، لسموه الكريم والذي يبرز أنشطتها ومهامها ومشاركاتها على مستوى المملكة.

كما أستمع الجميع الى توجيهات أمير المنطقة مشددا على مضاعفة جهودها بفعاليات المنطقة والاهتمام بالأمور ومتابعة ومراقبة كل ما يهتم بتحسين صحة وغذاء المواطنين والمقيمين.

حضر اللقاء المدير التنفيذي للفروع بالهيئة أ.عبدالله بن صالح الرويتع ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة جازان أ.محمد بن يحيى ابوصيده ومدير عام مكتب الرئيس التنفيذي أ. محمد بن عبدالمحسن المحسن.