بالصور:أمانة عسير تشارف على إنجاز مشاريع سياحية بتكلفة تجاوزت ٤٠٠ مليون ريال

تسابق أمانة منطقة عسير الزمن سعيا لإنجاز العديد من المشروعات التي تخدم البنية التحتية السياحية لمدينة أبها مع تتويجها بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧م بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة.

وفيما كانت الأمانة قد أعلنت أخيرا العديد من الفرص الاستثمارية السياحية؛ قال مدير إدارة التصاميم والدراسات بالأمانة المهندس خالد العمري إن الأمانة شارفت على إنجاز عدد من المشاريع، منها مشروع وادي المروج بتكلفة ٢٤ مليون (ممشى ، مسطحات خضراء، ملاعب كرة قدم، بعض المرافق للمتنزهين، إنارة كاملة للموقع)، فيما جاري العمل على تخطيط مشروع سما أبها، إذ يعمل على مطلين في الجهة الشرقية (أحدهما تستقر فيه المطعم الطائرة)، وبلغت نسبة الإنجاز للمشروع في الجهتين الوسطية والغربية أكثر من ٩٥ ٪ (جلسات مدرجة، مرافق، مواقف).

كما أفصح العمري عن أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى لمشروع الساحة البلدية بجوار مبنى الإذاعة، بعد أن نفذت ساحات في عدة المواقع من المدينة، تشمل مناطق خضراء مفتوحة ومزروعة أشجار وجلسات بمساحات شاسعة وممرات المشاة بشكل طولي وجلسات خرسانية وملاعب كرة القدم وكرة السلة ومباني الخدمات، في كلا من: مصلى العيدين (المشهد) على طريق آل يوسف، حي المنسك، المحالة، بجوار كلية المجتمع، طريق الصالة الملكية، وعقبة ضلع.

وأبان مدير إدارة التصاميم والدراسات بالأمانة أن العمل يتواصل على البنى التحتية لمشروع المركز الحضري كأحد المشروعات الإستراتيجية والهامة التي ستعكس إمكانات المنطقة ومقوماتها الطبيعية والسياحية والتاريخية والتراثية التي تساهم في تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة، وقال: “يتميز المشروع بموقعة في الجهة الشمالية الغربية من مدينة أبها على أول طريق السودة إحدى أهم المناطق السياحية بالمملكة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للموقع ٦٠٠,٠٠٠ متر مربع، كما يتميز بتنوع التضاريس، إذ يقع على ارتفاع يتراوح بين ٢٣٥٠ متر إلى ٢٦٠٠” عن مستوى سطح البحر”، مضيفا: “المشروع عبارة عن معلم سياحي ثقافي تراثي ترفيهي لعاصمة السياحة العربية، يحتوي على العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج الاجتماعية المختلفة التي تشتهر بها والتي ستجعل من المشروع نقطة جذب هامة تضاف لما تتمتع به المنطقة من مميزات عديدة، أما عناصر المشروع، فهي: المركز الثقافي، المسرح المكشوف، المطعم، السوق الشعبي، النادي الرياضي، الموتيل، منطقة فيلات وشاليهات، منطقة ألعاب أطفال، المسجد وجلسات متنوعة، منطقة الوادي والمشتل”.

ونوه إلى أن جسر حديقة أبو خيال رسي استثماره على المدينة العالية التي شارفت على الانتهاء وتشمل العديد من المطاعم والكافيهات وفندق بمواصفات ٥ نجوم كإضافة لمنظومة السياحة، وأن حديقة المطار ستشغل قريبا بعد أن طرحت للاستثمار لذلك، فيما باتت المطلات البانورامية الساحرة على المدينة جاهزة كبنى تحتية وطرحت للاستثمار، وهي: (عين أبها، جبل ثاه، المطل الجنوبي على المدينة، على قمم الجبال بعقبة ضلع).

وكشف العمري عن إنجاز ٣ مراحل من دراسة مشاريع مهمة تخدم البنية السياحية التحتية في أبها مع تبقي مرحلة كمدينة الشباب بالحبلة ومدينة التسوق قرب المطار وتطوير متنزه طور آل يزيد، وخارجها، تشمل: متنزه بريفي تندحة والسد، تطوير وسط مدينة بيشة، تطوير وسط مدينة النماص، تطوير متنزه جبل مريرة بالنماص، تطوير متنزه الأمير سلطان بن سلمان، تطوير منتزه جبل الصايرة في بيشة، تطوير وتأهيل قرية آل عليان، تطوير جزيرة كدنبل والمرسى، تطوير موقع القحمة الساحلي، تطوير مهبط طائرات في الحريضة، تطوير مهبط طائرات في شمال عسير، تطوير منتزه شيبانة ببلقرن، تطوير شفا وسد بني عمر “.

وحول مشروع الواجهة البحرية لشاطئ الحريضة غرب المنطقة على البحر الأحمر وشمال منطقة جازان، قال إن المشروع الذي يقع على مساحة تقدر بمليونين وعشرين ألف متر مربع بطول ٥٦٠٠م وعمق ٤٠٠ م على الواجهة البحرية والذي تقدر تكلفته ب ٣٦٠ مليون ريال سيكون جاهزا خلال ٣ أشهر.

ويتكون من كرنيش خرساني مصمم ليحوي عدد من الجلسات على البحر مباشرة بالإضافة إلى ممشى على طول الواجهة البحرية بعرض ٢٠م ومسطحات خضراء وعدد من العناصر والفعاليات: مرسى لليخوت (مارينا)، نادي اليخوت، نادي الطيران الشراعي، المتحف البحري، مدينة ألعاب أطفال، مدينة مائية ومضمار سباقا، مركز تجاريا يحوي مطاعم ومقاه، مبنى الإرشاد السياحي مسجد، المنصة الملكية، ملاعب رياضية ومدرجات، جلسات متنوعة ومظلات.

ويهدف المشروع إلى إعداد وتهيئة كامل الموقع للإستثمار السياحي العالمي.

من جهته، شدد أمين المنطقة صالح بن عبدالله القاضي على أن الأمانة تحرص على تهيئة البنية التحتية السياحية للمنطقة، واستثمار مقوماتها في هذا الجانب، مشيرا إلى أن الاستثمار سيساهم في تحقيق رؤيتها والظفر بطموحات المنطقة التي تتوج عاصمتها الإدارية بقلب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م.